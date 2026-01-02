El reconocido chef permanece internado desde hace una semana en el Hospital Alemán y continúa en observación, luego de ser trasladado desde San Martín de los Andes, donde se descompensó durante una expedición al Volcán Lanín.

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el primer parte médico del 2026 sobre la salud del cocinero Christian Petersen , quien continúa internado en la unidad coronaria de la institución, bajo control médico permanente. Una de las figuras de la gastronomía argentina permanece en observación desde hace una semana en el centro médico porteño, luego de ser trasladado desde San Martín de los Andes , donde se descompensó durante una expedición al Volcán Lanín el pasado 12 de diciembre.

Según el informe médico oficial, firmado el director del Hospital, Norberto Mezzadri (MN 51454) , se confirmó que Petersen se encuentra "clínicamente estable" y está bajo monitoreo médico permanente, internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, " sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".

La institución señaló también que todos los estudios se realizan siguiendo los estándares habituales, según el parte médico. "El Hospital Alemán acompaña a la familia y continuará brindando información de manera permanente, resguardando en todo momento la confidencialidad de la información médica", concluyó el parte médico.

Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes 12 de diciembre, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín , acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

Christian Petersen es un reconocido chef conocido por su participación en distintos programas de televisión en canales como Utilísima, El Gourmet y El Trece, en muchos casos junto a su hermano Roberto. Nació en San Isidro en 1969 y dio sus primeros pasos en la cocina junto a su madre, Susana Castro Videla.

Su padre murió de cáncer cuando él tenía 10 años, y a los 16 fue echado del colegio. Ante esto, su mamá lo impulsó a trabajar con ella en cocinas de distintas instituciones como el Colegio Marín y el Club Náutico de San Isidro.

petersen zelaschi Petersen viajó a San Martín de Los Andes, junto a su novia Sofía Zelaschi, de 29 años.

A los 22 años ganó un concurso televisivo de cocina junto a sus hermanos, lo que llamó la atención y le abrió las puertas de la pantalla chica. Su debut fue con Los Petersen Gourmet, en Utilísima, un ciclo que se extendió desde 1999 hasta 2010.

Luego, desarrollaron una larga trayectoria en TV con distintos programas que unían su pasión por la cocina y los viajes. También fue jurado en El gran premio de la cocina (2018-2025) y se desempeñó como cocinero en El hotel de los famosos (2022-2023).

En cuanto a su vida sentimental, estuvo en pareja con Maju Lozano, y está casado con Sofía Zelaschi, a quien conoce desde 2020. Tiene tres hijos: Hans, Francis y Lans.