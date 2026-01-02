Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026 El cuerpo de Delfina Aimino fue encontrado en un descampado en horas de la mañana del 1 de enero, en Villa María. La Justicia detuvo a Tomás Ariel Mulinetti, estudiante de ingeniería, por el asesinato. Por + Seguir en







El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. El Doce

La fiscal Silvia Maldonado confirmó el hallazgo del cuerpo de Delfina Aimino, de 22 años, en un descampado de Villa María durante la madrugada de este viernes. La joven presentaba 20 puñaladas y se convirtió en la primera víctima de femicidio en Argentina en el inicio del nuevo año. Los investigadores vincularon el ataque a un encuentro pactado previamente a través de redes sociales.

La víctima abandonó su hogar la noche del 1 de enero para encontrarse con un joven que la pasó a buscar en un Ford Ka color negro. Tras el análisis de cámaras y testimonios, la policía detuvo a Tomás Ariel Mulinetti, un estudiante de Ingeniería de 23 años. El sospechoso enfrenta cargos por homicidio calificado mientras la fiscalía aguarda resultados de pericias para determinar si existió abuso sexual.

El cuerpo fue encontrado en un campo abierto cerca de las 9:30 de este jueves, al costado de un camino de ripio, en inmediaciones de la Sociedad Rural, detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Al arribar al sitio, personal de la Policía de Córdoba constató que la mujer presentaba signos de violencia, según informaron fuentes judiciales.

Fiscal Maldonado de Villa María Redes Sociales Desde la fiscalía de turno solicitaron la intervención de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Departamental San Martín. Además, ordenaron un cerco perimetral en el lugar del hallazgo para avanzar con los peritajes y la búsqueda de pruebas.

Las palabras de la fiscal del caso y cuál es la carátula La identificación del cuerpo fue difícil, ya que la víctima no llevaba documentos. "Presentaba una herida que había sido recientemente atendida médicamente y consultamos con los médicos de la zona hasta lograr identificarla", señaló la fiscal Maldonado ante medios locales.