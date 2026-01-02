Video: un joven murió después de una pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco El hecho ocurrió en la localidad chaqueña de San Martín y el crimen quedó registrado en un video grabado por un testigo que se encontraba en el lugar. La víctima fue identificado como Diego Raúl Gauna y tenía 28 años de edad. Por + Seguir en







El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre ubicado en la localidad chaqueña de San Martín.

Durante los últimos festejos de Año Nuevo, un joven de 28 años fue asesinado por otro de 23 después de protagonizar una brutal pelea a cuchillazos en la provincia de Chaco. La víctima fue identificada como Diego Raúl Gauna y el agresor ya fue detenido por la Policía.

El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 90, en la localidad chaqueña de San Martín, donde muchos jóvenes suelen reunirse para celebrar. Pero la noche terminó de la peor manera, después de una pelea a los cuchillazos entre dos jóvenes que concluyó con la muerte de Gauna.

video chaco cuchillazo Por la pelea a cuchillazos murió Diego Raúl Gauna, quien tenía 23 años de edad. Cuando la Policía llegó al lugar, a partir del llamado anónimo de una persona que alertó sobre la violenta pelea en la zona de los baños del predio turístico, encontraron a Gauna tendido en el suelo. Se encontraba sin signos vitales y con una herida punzocortante en la zona izquierda del torso. A los pocos minutos, los médicos confirmaron el fallecimiento del joven de 28 años.

Por el incidente se abrió una causa penal a cargo de la fiscal de turno, Andrea Langellotti, de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, que fue caratulada de homicidio. El cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la autopsia y el personal del Gabinete Científico del Poder Judicial recolectó pruebas en la escena del crimen.

En lugar de los hechos se secuestraron diferentes pruebas del crimen. Entre ellas, un cuchillo de 23 centímetros con manchas de sangre, un cigarrillo con material genético y una gorra negra con un logo de águila en el frente. También se incautó un auto Volkswagen Gol blanco, una moto Motomel Blitz azul con gris, una billetera con documentos de la víctima y varias conservadoras con envases de bebida vacíos.