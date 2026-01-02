Fin de año de terror: salía de una fiesta y un rugbier lo agredió hasta dejarlo inconsciente La madre de la víctima contó en C5N que un joven le dio un golpe por detrás a su hijo y lo dejó tirado en el suelo. "Mi hijo se despierta rodeado de enfermeros, no entiende nada. Nada justifica la violencia", sentenció. El agresor es el mismo joven que en 2024 cometió otro hecho similar. Por + Seguir en







El joven agredido se despertó en el hospital sin entender qué había pasado.

Un nuevo episodio de violencia sacude a la ciudad de Zárate tras el brutal ataque a un joven a la salida de una fiesta de Año Nuevo. El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero, cuando la víctima se retiraba del evento junto a dos amigos y fue agredida de manera sorpresiva, sin que mediara discusión previa. El golpe lo dejó inconsciente en el suelo y despertó horas más tarde ya internado, rodeado por personal médico.

egún relataron testigos, el ataque se produjo cuando finalizaba una de las fiestas organizadas para recibir el 2026. El agresor habría actuado por la espalda y de forma repentina. El joven herido es Zenón Gómez, futbolista de Zárate, quien se encontraba a pocos días de iniciar la pretemporada. El impacto fue tal que perdió el conocimiento y debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

La madre de la víctima, Laura Fernández, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido para la pantalla de C5N. "Mi hijo salía de una fiesta llamada La Chacra, iba con dos amigos tomando una botella de agua, cuando de repente le dan un golpe de atrás. Lo desmaya en el suelo", relató. Según explicó, el agresor intentó continuar la golpiza con una patada, pero uno de los amigos de Zenón se interpuso y logró frenarlo.

Fernández remarcó que no existió ningún tipo de discusión previa. "No entendemos el porqué. Mi hijo se despierta con enfermeros, patovicas, desmayado, sin entender nada. No hay motivo alguno. Nada justifica la violencia", sostuvo. Además, expresó su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos y pidió que se actúe antes de que ocurra una tragedia mayor.

Uno de los datos más alarmantes del caso es que el agresor sería el mismo joven que en 2024 protagonizó un ataque similar durante una fiesta del Día del Amigo, hecho que también tuvo repercusión mediática. Por aquel episodio, había sido expulsado del club donde practicaba rugby, junto con su familia como socios. "Si ya volvió a suceder, ¿quién me dice que no va a volver a cometer otro caso? Esto es una conducta", advirtió la madre de Zenón.

La familia ya realizó la denuncia correspondiente y este lunes se presentó en la Fiscalía. "No quiero represalias ni más violencia. Queremos que la Justicia actúe y que este chico reciba ayuda. Evidentemente su entorno no está viendo el problema", señaló Fernández.