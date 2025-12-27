27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

La investigación sumó una pieza clave, ya que una tomografía le permitió a los especialistas establecer las dimensiones de proyectil alojado en el cráneo.

Por
La menor continúa internada n el Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía.

La menor continúa internada n el Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía.

La niña de 12 años que recibió la bala perdida en Nochebuena mientras festejaba en Villa Sarmiento continúa bajo cuidados intensivos en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía y, en las últimas horas, se dio a conocer gracias a una tomografía, el calibre del proyectil alojado, lo que le da dimensiones a los especialistas.

Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 
Te puede interesar:

Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Morón, Valeria Courtade, ordenó la realización de la tomografía computada y eso le dio información a los médicos. Según los últimos partes, el cuadro continúa siendo reservado, pero la joven se encuentra estable y presenta respuestas favorables a estímulos.

Debido a que el proyectil se ubica en la fosa posterior del cráneo, los médicos postergaron la operación. De esta manera, los peritos de la Policía utilizaron métodos de diagnóstico por imagen para realizar las mediciones.

El mismo determinó que la bala es calibre 9 milímetros o 38, dos dimensiones casi idénticas. La fiscalía suma más evidencia, de esta manera, para buscar coincidencias con otros proyectiles secuestrados en la zona.

Sin embargo, a pesar de los avances, la causa no cuenta con la identificación del arma, ni detenidos ni sospechosos. La investigación se centra en reconstruir la trayectoria para dar con el responsable.

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

Una nena resultó gravemente herida tras recibir una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando la familia se encontraba reunida frente a su vivienda. La menor fue trasladada de urgencia y permanece internada en estado estable, mientras la Justicia intenta determinar el origen del disparo.

Según relataron familiares, el momento fue completamente inesperado. La nena comenzó a quejarse repentinamente de un fuerte ardor en la cabeza y, al notar que sangraba, los adultos la llevaron de inmediato al hospital. “Estábamos todos juntos, los chicos jugando, festejando. De repente dijo que le quemaba la cabeza y salimos corriendo”, contó la tía de Angelina en C5N.

En un primer momento fue asistida en el Hospital San Juan de Dios y luego derivada a al Sanatorio de la Trinidad, donde continúa internada. Los estudios médicos confirmaron que el proyectil quedó alojado en su cabeza, aunque hasta el momento no fue necesario realizarle una cirugía. “Está estable, ese es el dato más importante. El proceso es lento y no hay un parte distinto hasta el momento”, explicaron sus familiares.

Durante esa noche, vecinos de la zona denunciaron haber escuchado detonaciones, aunque en medio de los festejos y el uso de pirotecnia no lograron identificar de inmediato que se trataba de disparos: "No nos dimos cuenta, eran 12:05, todo sonaba parecido en medio de los festejos". Al menos diez personas habrían realizado denuncias por ruidos compatibles con armas de fuego.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía y de la Policía Científica, que analiza registros de cámaras de seguridad y evalúa variables como la trayectoria del proyectil y hasta las condiciones climáticas para establecer desde dónde pudo haberse efectuado el disparo. Por el momento, no hay personas identificadas ni detenidas.

Desde la familia evitaron hacer conjeturas y pidieron prudencia. “Lo único que nos importa es que Angelina esté bien. Después, todo lo demás se verá”, señalaron, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo y las cadenas de oración recibidas.

“Esto no es un accidente menor, es una bala que alguien dispara sabiendo que va a caer en algún lado. Hoy es Angelina, pero todos los años hay chicos heridos por balas perdidas”, lamentaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Se llevaron la PlayStation del hijo, celulares y hasta una escalera.

Desvalijaron la casa de una reconocida periodista: se llevaron hasta la cortadora de pasto

play

Impactante choque entre una moto y una camioneta en Punta del Este: un muerto

La bebé fue trasladada a un centro de salud.

Chaco: una bebé fue internada por ingerir cocaína de forma accidental

El macabro hallazgo generó un amplio operativo policial en la playa.

Mar de las Pampas: una mujer se cortó un dedo y lo arrojó al mar como parte de un rito Umbanda

play

Desde adentro: así quedó el departamento que le destruyó una amiga

Rating Cero

Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue una de las más aclamadas por la crítica y el público general.

Cuáles fueron las mejores películas del 2025 según IMDb: las 10 elegidas

¿Qué cantante deja la música temporalmente?

Inesperado: quién es el famoso cantante que anunció que se aleja de los escenarios

El nuevo look de Julieta Poggio para el verano 2026.

La impresionante transformación de Julieta Poggio: ya está lista para el verano 2026

Los hermanos Duffer brindaron detalles sobre el final de temporada. 

Stranger Things 5 Volumen 2: ¿Qué personaje va a morir en el final de temporada?

Yanina Latorre se va de SQP.

Yanina Latorre se va de su programa de América TV: qué modelo la reemplaza

El chef fue trasladado a Buenos Aires. 

Novedades sobre la salud de Christian Petersen: qué dice el parte médico del Hospital Alemán

últimas noticias

Las perturbadoras compras de Epstein. 

Las estremecedoras compras de Epstein antes de ir a prisión

Hace 4 minutos
Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue una de las más aclamadas por la crítica y el público general.

Cuáles fueron las mejores películas del 2025 según IMDb: las 10 elegidas

Hace 11 minutos
Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 

Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

Hace 32 minutos
Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

Hace 1 hora
El accidente provocó la muerte de una pareja.

Violento choque frontal entre dos camionetas en Las Flores: una pareja murió en el acto

Hace 1 hora