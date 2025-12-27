Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

La investigación sumó una pieza clave, ya que una tomografía le permitió a los especialistas establecer las dimensiones de proyectil alojado en el cráneo.

La niña de 12 años que recibió la bala perdida en Nochebuena mientras festejaba en Villa Sarmiento continúa bajo cuidados intensivos en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía y, en las últimas horas, se dio a conocer gracias a una tomografía, el calibre del proyectil alojado , lo que le da dimensiones a los especialistas.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Morón, Valeria Courtade , ordenó la realización de la tomografía computada y eso le dio información a los médicos. Según los últimos partes, el cuadro continúa siendo reservado, pero la joven se encuentra estable y presenta respuestas favorables a estímulos.

Debido a que el proyectil se ubica en la fosa posterior del cráneo, los médicos postergaron la operación. De esta manera, los peritos de la Policía utilizaron métodos de diagnóstico por imagen para realizar las mediciones.

El mismo determinó que la bala es calibre 9 milímetros o 38, dos dimensiones casi idénticas. La fiscalía suma más evidencia, de esta manera, para buscar coincidencias con otros proyectiles secuestrados en la zona.

Sin embargo, a pesar de los avances, la causa no cuenta con la identificación del arma, ni detenidos ni sospechosos. La investigación se centra en reconstruir la trayectoria para dar con el responsable.

Cómo sigue el estado de salud de la niña alcanzada por una bala perdida en Villa Sarmiento

Una nena resultó gravemente herida tras recibir una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento. El hecho ocurrió minutos después de la medianoche, cuando la familia se encontraba reunida frente a su vivienda. La menor fue trasladada de urgencia y permanece internada en estado estable, mientras la Justicia intenta determinar el origen del disparo.

Según relataron familiares, el momento fue completamente inesperado. La nena comenzó a quejarse repentinamente de un fuerte ardor en la cabeza y, al notar que sangraba, los adultos la llevaron de inmediato al hospital. “Estábamos todos juntos, los chicos jugando, festejando. De repente dijo que le quemaba la cabeza y salimos corriendo”, contó la tía de Angelina en C5N.

En un primer momento fue asistida en el Hospital San Juan de Dios y luego derivada a al Sanatorio de la Trinidad, donde continúa internada. Los estudios médicos confirmaron que el proyectil quedó alojado en su cabeza, aunque hasta el momento no fue necesario realizarle una cirugía. “Está estable, ese es el dato más importante. El proceso es lento y no hay un parte distinto hasta el momento”, explicaron sus familiares.

Durante esa noche, vecinos de la zona denunciaron haber escuchado detonaciones, aunque en medio de los festejos y el uso de pirotecnia no lograron identificar de inmediato que se trataba de disparos: "No nos dimos cuenta, eran 12:05, todo sonaba parecido en medio de los festejos". Al menos diez personas habrían realizado denuncias por ruidos compatibles con armas de fuego.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía y de la Policía Científica, que analiza registros de cámaras de seguridad y evalúa variables como la trayectoria del proyectil y hasta las condiciones climáticas para establecer desde dónde pudo haberse efectuado el disparo. Por el momento, no hay personas identificadas ni detenidas.

Desde la familia evitaron hacer conjeturas y pidieron prudencia. “Lo único que nos importa es que Angelina esté bien. Después, todo lo demás se verá”, señalaron, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo y las cadenas de oración recibidas.

“Esto no es un accidente menor, es una bala que alguien dispara sabiendo que va a caer en algún lado. Hoy es Angelina, pero todos los años hay chicos heridos por balas perdidas”, lamentaron.