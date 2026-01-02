El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada.
La llegada del 2026 trajo el destape de una interna desconocida entre los hermanos Juana Repetto y Bautista Lena. El actor contrajo matrimonio con Delfina Villagra y la ausencia de la hija de Reina Reech junto a sus hijos despertó sospechas de inmediato. La filtración de las fotografías del evento confirmó el distanciamiento.
Ante la enorme repercusión en las redes sociales, Juana utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación con sus seguidores. "Ya entendí por qué está todo el país preguntándome. No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos", disparó la influencer de forma tajante.
La periodista Fernanda Iglesias analizó el conflicto en el ciclo Puro Show, por El Trece. La especialista en farándula argentina observó un "hielo entre los hermanos", exhibió un intercambio de mensajes que tuvo con la protagonista del conflicto y analizó al aire el descargo de la actriz. En ese texto, Juana sugirió que la prensa debería consultar a los protagonistas de la boda sobre los motivos del desplante.
"Deberías preguntarle a él o a la mujer. Y puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano", expresó Repetto con cierta indignación. Esto confirma la ruptura de un vínculo que supo ser incondicional durante décadas.
La actriz recordó que Bautista es el padrino de su primer hijo y el hombre que la acompañó del brazo en su propio casamiento. "Para mí, esto habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy", remarcó Juana. Además, sostuvo que siempre tuvo a su hermano presente en los acontecimientos más importantes de su vida.
La artista finalizó su descargo con una fuerte crítica hacia la pareja recién casada por la actitud frente a sus sobrinos. "Si él o su mujer no nos hacen parte a mí y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo", concluyó.
