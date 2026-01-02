Una pareja fue acusada de robar un auto para ir a un hotel alojamiento en Lanús Los encontraron por el sistema de geolocalización del vehículo y fueron interceptados por la Policía cuando salían del lugar. Por + Seguir en







El hecho ocurrió en el Hotel Sirocco, en Lanús. Redes sociales

Una pareja le robó el auto a un chofer de aplicación para ir a un hotel alojamiento en Lanús y el personal policial de Lanús pudo identificarlos gracias a la geolocalización del vehículo. Los responsables, de 50 y 38 años, fueron detenidos.

El operativo fue realizado por el personal del Comando de Patrullas, quienes fueron alertados por un llamado al 911 por parte del chofer de la aplicación de viajes, luego de haberles aceptado el viaje, pero sin saber que su intención era robarle.

La víctima, de 39 años, se encontraba en la esquina del lugar, donde había llegado luego de seguir la ubicación que tenía activada el auto por el sistema de geolocalización. Una vez en el lugar, los vio entrar al hotel alojamiento Sirocco, ubicado en Lanús.

Agregó que habían solicitado un viaje para las calles Manuela Pedraza y Boquerón, pero cuando llegó se dio cuenta. Le robaron dinero en efectivo, su celular y el auto que era un Renault Logan.

Los efectivos interceptaron a la pareja cuando salió del hotel alojamiento y constataron que llevaban consigo las pertenencias robadas a la víctima y una pistola Browning calibre 9 milímetros con ocho cartuchos intactos. Todos los elementos fueron secuestrados para ser sometidos a pericias.

La UFI N°7 quedó a cargo del caso y afrontan cargos por robo agravado automotor y portación ilegal de arma de guerra.