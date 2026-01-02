Rescataban animales y lo perdieron todo en un incendio: murieron 11 gatos y 3 perros El dramático momento sucedió durante la madrugada de Año Nuevo y se sospecha que el foco ígneo se desencadenó por los fuegos artificiales. "Perdí mi vida", relató la dueña del refugio. Por + Seguir en







Así quedó el refugio de animales en la zona oeste de Rosario.

Un trágico incendio en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en una casa que funcionaba como refugio de animales en tránsito, terminó de la peor manera: un saldo de 11 gatos y 3 perros muertos y varios daños materiales en un hecho que conmocionó la zona.

El hecho ocurrió una casa del barrio Azuénaga, en la calle Pedro Linio Funes al 1.500, donde una pareja de rescatistas de animales tenían a su cuidado a una decena de mascotas. Durante la madrugada de Año Nuevo, mientras los dueños de la vivienda no se encontraban en el lugar, las llamas comenzaron en el lavadero de la vivienda porque cayó pirotecnia sobre una media sombra del patio. Rápidamente se expandieron, parte del techo de la vivienda colapsó y sólo una habitación no se vio afectada por el fuego.

Camila, una de las dueñas del refugio, relató entre lágrimas que al momento del incendio no se encontraban en la vivienda. “Fuimos a almorzar a la casa de mis suegros por Año Nuevo. Los dejamos un rato solos y no sabemos qué pasó. Nos llamaron los vecinos diciendo que había fuego y volvimos volando”, relató en De 12 a 14 (El Tres).

vivienda rosario tragedia Ocurrió una casa del barrio Azuénaga, en la calle Pedro Linio Funes al 1500, en Rosario. “Los dejamos un rato solos y no sabemos qué pasó. Nos llamaron, dijeron que había fuego y volvimos volando. Perdimos a todos los animales, los vecinos no podían abrir la puerta”, expresó la chica, conmovida, que hace unos siete años que rescata animales de la calle para darles un hogar temporal a las mascotas.

De los 14 animales que tenían, solo pudieron rescatar a una perra. Muchos de los gatos y perros vivían con alguna discapacidad que les impedía moverse con normalidad, por eso no lograron escapar de las llamas para ponerse a resguardo. “Les pido por favor que paren con la pirotecnia porque los animales sufren y puede pasar esto. Yo era feliz con ellos y me los sacaron. Perdí mi vida, lo que más amaba. No me quedó nada por la diversión de un rato”, afirmó angustiada Camila.

