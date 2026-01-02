2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

El organismo que lidera Santiago Bausili terminó la primer jornada con esquema de bandas cambiarias indexadas por inflación sin la compra de dólares, a pesar de la expectativa del mercado.

Por
La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 
Te puede interesar:

"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Milei

La entidad monetaria, liderada por Santiago Bausili finalmente no acumuló reservas en el inicio de la "Fase de Remonetización 2026", a pesar de que el programa económico anunciado a mediados de diciembre determinaba la compra de dólares gradual por parte del organismo y condicionada por la oferta genuina de divisas

Sin embargo, el BCRA cerró la primer rueda bursátil del año con una suba de las reservas internacionales: escalaron en u$s1.934 millones y volvieron a quedar por encima de los u$s43.000 millones. La suba se produjo por movimientos habituales de inicios de mes, que compensaron parcialmente los u$s2.445 millones que la autoridad monetaria perdió en las últimas ruedas de diciembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2007180705038774300&partner=&hide_thread=false

Este cambio en las bandas de flotación se determinó para evitar que el límite superior se continúa apreciando en términos reales y dar cierto margen adicional para flotar y acumular reservas internacionales. El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

Según el nuevo esquema cambiario, el objetivo de la autoridad monetaria es fortalecer las reservas internacionales, en un proceso de compras diarias, que se limita a una participación de hasta el 5% del volumen operado, lo que equivale actualmente a unos u$s400 millones, con la meta de evitar movimientos abruptos o que puedan distorsionar el mercado. Se proyecta un incremento de la base desde el 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026, consistente con compras de reservas por hasta u$s10.000 millones.

La continuidad del control de agregados monetarios y la compra preanunciada de reservas buscan anclar expectativas y reducir la incertidumbre cambiaria, mientras que la mayor previsibilidad favorece la inversión privada y la expansión del crédito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/2007191927071068276&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las bandas cambiarias pasaron a actualizarse por inflación.

Arranque caliente del nuevo esquema de bandas cambiarias: el oficial saltó $20 y en Banco Nación rozó los $1.500

El dólar oficial subió $427,50 a lo largo de 2025.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de enero

El dólar oficial cerró 2025 a $1.480 en el Banco Nación.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de diciembre

Milei y Caputo toman más deuda para pagar deuda.

El Gobierno gestiona un crédito REPO por u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de enero

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.

El dólar cerró a $20 de los $1.500 en su última rueda de 2025

El Banco Central autorizó a las entidades bancarias a recibir depósitos de dólares cara chica.

Qué cambia para la utilización del dólar "cara chica" con la ley de Inocencia Fiscal

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

últimas noticias

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

Hace 16 minutos
play
El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre ubicado en la localidad chaqueña de San Martín.

Video: un joven murió después de una pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco

Hace 19 minutos
El grupo Carlos Miguel y su orquesta fue baleado mientras daba un recital durante los festejos de Año Nuevo.

Intentaron asesinar a un popular grupo de cumbia peruano durante los festejos de Año Nuevo

Hace 1 hora
El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. 

Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026

Hace 1 hora
El grupo estuvo al mando de Claudio Úbeda, confirmado como DT del club.

Boca volvió al trabajo con sorpresas: renovaciones, regresos y jugadores apartados

Hace 1 hora