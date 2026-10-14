14 de octubre de 2026 Inicio
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Se confirmó la causa de muerte de Jorge "Roña" Castro: qué reveló la autopsia

El excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años tras sufrir una descompensación en el Bingo de Morón. El informe forense determinó las causas de su muerte.

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Se conoció el resultado de la autopsia preliminar del Roña Castro.

Se conoció el resultado de la autopsia preliminar del Roña Castro.

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro, quien falleció este miércoles a los 59 años de edad tras sufrir una descompensación en el Bingo de Morón. Según el informe médico forense, la causa del deceso fue un edema agudo de pulmón consecuencia de una falla cardíaca. Asimismo, los peritos constataron que el cuerpo no presentaba lesiones de ningún tipo, por lo que el hecho fue calificado formalmente como una muerte no traumática.

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El episodio ocurrió mientras el histórico deportista santacruceño se encontraba en la sala del establecimiento acompañado por su hija Quimey y una expareja. De acuerdo con las reconstrucciones de la familia, Castro se dirigió al baño y al regresar comenzó a manifestar un fuerte dolor y opresión en el pecho que se intensificó en cuestión de minutos. En paralelo, las actuaciones policiales señalaron que el exboxeador padecía diabetes y presentaba un cuadro de baja insulina al momento del colapso.

Su legado quedó marcado por una pelea histórica ante John David Jackson en México.

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Tras advertir la gravedad del malestar, Castro rechazó utilizar una silla de ruedas e ingresó caminando por sus propios medios a una oficina privada del bingo para recostarse. Una vez allí, el personal médico contratado por el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, no lograron estabilizarlo y se constató su fallecimiento en el lugar sin llegar a efectuar el traslado a un centro asistencial. El procedimiento médico fue objeto de cuestionamientos por parte de un testigo presencial, quien denunció presuntas demoras en la asistencia inicial (tardó de 15 a 22 minutos).

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, caratulada preventivamente como “averiguación causales de muerte”. En tanto, la familia del expugilista dispuso que el velatorio se lleve a cabo a partir de las 18:00 horas en una cochería céntrica de la localidad bonaerense de Morón. Por su parte, el entierro se realizará este jueves al mediodía en el cementerio municipal de la misma zona.

El Bingo de Morón, donde falleció el Roña Castro.

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La última entrevista de Jorge "Roña" Castro con C5N: "Lo que pasa en los barrios no lo viví con ningún gobierno"

El exboxeador Jorge "Roña" Castro, quien falleció este miércoles a los 59 años, se dedicó hasta los últimos momentos de su vida a acompañar a los sectores más vulnerables a través de su red de comedores. Así lo reflejó su última visita a los estudios de C5N, menos de un mes antes de su muerte, donde apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei y la crisis que se vive en los barrios populares.

"Nunca lo viví con ningún gobierno, este es el peor", sentenció el deportista en TVR, el ciclo conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo. Su participación ocurrió durante la emisión en vivo del pasado sábado 19 de septiembre, menos de un mes antes de su muerte.

El militante social, que coordinaba 14 comedores y 9 merenderos en la provincia de Buenos Aires, trazó un panorama desolador del hambre que pasa la gente mientras, en paralelo, se conocía que el Gobierno había comprado 29 toneladas de carne y gastado $500 millones de pesos en cortes para la Quinta de Olivos.

Castro habló del cambio drástico en lo que se come a diario, según le contó su propio carnicero, Guillermo: "Tengo un vecino carnicero que me dice que antes la gente compraba de a 500 gramos y ahora pide 200. Les cuesta hacer una ensalada, un guiso, y es doloroso".

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