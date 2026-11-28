Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 29 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 29 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
Este podrá ser un día explosivo, tenderás a comportarte de una forma hiriente y poco diplomática. Hoy deberás aprender a controlar tus impulsos y a tomar conciencia de lo que digas. El autocontrol será lo único que te ayudará en este día. Si te sientes demasiado tenso, el deporte podrá ayudarte a equilibrar esa energía.
(21 de abril al 21 de mayo)
Tu sentido del deber tenderá a ser fuerte hoy. La disciplina personal será tu mejor arma para luchar en contra de las adversidades que se puedan presentar. Por otro lado, tendrás cierta necesidad de seguridad. Si quieres progresar en el terreno profesional deberás trabajar organizadamente y ser constante fijando tus metas.
(22 de mayo al 20 de junio)
Deberás estar muy alerta hoy, percibir, discernir y descubrir todo lo que no sea obvio. Te sentirás lleno de energía y muchas ideas llegarán a tu mente. Trata de evitar cualquier pensamiento relacionado con la violencia y de utilizar la energía de una forma creativa a través de tu intelecto, que ahora será muy preciso.
(21 de junio al 22 de julio)
Será mejor que domines tus impulsos hoy y que trates de comportarte de una forma muy objetiva. Por la tarde mejorará el ambiente general, sobre todo, tus emociones serán más equilibradas y menos depresivas. Posiblemente por la mañana tengas que solucionar algunos problemas familiares... Sé prudente.
(23 de julio al 22 de agosto)
Tal vez tengas que soportar hoy una tensión excesiva, pero serán dificultades que se resolverán. Lucharás por conseguir tus objetivos y por mantener tu situación. Trata de no actuar de una forma egoísta, sino al contrario, ser más altruista y responsable, además de perseverante en el trabajo. Si no te gusta lo que hay, busca nuevas ideas y formas de vivir.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Las dificultades, falta de armonía y el abuso de los demás debido a tus complejos de poder serán las características de este día en ti. Sin embargo, tu capacidad mental y física podrán permitirte alcanzar cosas, si es usada constructivamente. En el terreno laboral podrías recibir ganancias gracias al duro esfuerzo.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
La dispersión, división y oposición, además de los retrasos serán la tónica de este día. Los problemas que se presenten hoy serán debidos al pasado, pero un análisis objetivo y cuidadoso podría conducirte a la solución. También se producirá cierta fusión de lo ideal con lo práctico, esto dará como resultado una actividad organizada para solucionar dificultades.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Tus objetivos no se están realizando de la forma en que esperabas, precisamente por eso hoy podrías sentirte tenso, además de enfadado contigo y muy beligerante. El orgullo y exceso de confianza suele desembocar en fracasos que luego te cuesta asumir. Podrás invertir la energía con unos pensamientos positivos, no lo olvides.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
Tal vez hoy surjan enfrentamientos, tu progresión quizá sea lenta, pero será segura, por lo que no debes desanimarte, sino seguir trabajando con constancia y empeño. Por otra parte, podrías conseguir el éxito a través del intercambio en diferentes aspectos. No contestes a las agresiones, así evitarás perder energías.
(22 de diciembre al 20 de enero)
La moderación, una buena administración y paciencia serán las mejores aliadas con las que podrás contar hoy. Por otra parte, los viajes serán propicios. La armonía que tanto necesitas llegará a ti mediante el autocontrol. También tendrás una buena habilidad para utilizar tus recursos materiales e intelectuales.
(21 de enero al 18 de febrero)
Este será un día propicio para los viajes. Tu paciencia será recompensada y lograrás el éxito gracias a la constancia. Los cambios que se estén efectuando en tu vida serán para mejorar. Podrías recibir nuevas propuestas y oportunidades.
(19 de febrero al 20 de marzo)
Las palabras clave para ti hoy serán lucha, trabajo, conflictos y obstáculos. Teniendo en cuenta esto, deberás mostrarte competitivo pero sin violencia, no te conviene mostrar irritación a los demás, sí aceptar las derrotas o aplazamientos. Utiliza tu ingenio y gran intuición en el terreno laboral, así podrás salirte con la tuya.