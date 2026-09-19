Jorge "Roña" Castro apuntó contra Javier Milei por la crisis: "Es doloroso lo que pasa con la gente"

El exboxeador Jorge "Roña" Castro visitó los estudios de C5N, donde apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei y la crisis que se vive en los barrios populares. "Nunca lo viví con ningún gobierno, este es el peor", sentenció el deportista en TVR, el ciclo conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo.
El militante social, que coordina 14 comedores y 9 merenderos en la provincia de Buenos Aires, trazó un panorama desolador del hambre que pasa la gente, mientras el Gobierno compra 29 toneladas de carne y gasta $500 millones de pesos en cortes para la Quinta de Olivos.
Castro habló del cambio drástico en lo que se come a diario, según le contó su propio carnicero, Guillermo: "Tengo un vecino carnicero que me dice que antes la gente compraba de a 500 gramos y ahora pide 200. Les cuesta hacer una ensalada, un guiso, y es doloroso".
Además, el mediático advirtió cuáles son las alternativas desesperadas de los sectores más vulnerables para reemplazar este alimento: "En algunos lados se están haciendo hamburguesas de vísceras de cerdo y otros comen carne de burro". El Roña contrastó el acceso del Presidente con la escasez de comida en los hogares pobres: "Estos sí pueden comer carne, pero está muy difícil para la gente de bajos recursos".
En este sentido, el campeón mundial de boxeo agradeció a las empresas privadas que lo ayudan para que pueda seguir adelante con su tarea comunitaria, a pesar de la crisis que atraviesa la Argentina con Milei: "Siempre somos agradecidos porque una empresa nos dona los 500 kilos de carne que usamos para los comedores. Le pido a la gente que nos dé una mano para seguir ayudando".