20 de septiembre de 2026 Inicio
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Jorge "Roña" Castro apuntó contra Javier Milei por la crisis: "Es doloroso lo que pasa con la gente"

El exboxeador estuvo como invitado en TVR, donde cruzó al Presidente por la dramática situación que se vive en los barrios y comedores. Señaló que la gente ya no come carne o compra "de a 200 gramos", mientras el Gobierno gastó más de $500 millones en 29 toneladas para la Quinta de Olivos.

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El exboxeador trazó una dramática radiografía sobre el impacto del modelo económico de Milei en los comedores.

El exboxeador Jorge "Roña" Castro visitó los estudios de C5N, donde apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei y la crisis que se vive en los barrios populares. "Nunca lo viví con ningún gobierno, este es el peor", sentenció el deportista en TVR, el ciclo conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a Karina y Javier Milei en Bahía Blanca. 
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El militante social, que coordina 14 comedores y 9 merenderos en la provincia de Buenos Aires, trazó un panorama desolador del hambre que pasa la gente, mientras el Gobierno compra 29 toneladas de carne y gasta $500 millones de pesos en cortes para la Quinta de Olivos.

Castro habló del cambio drástico en lo que se come a diario, según le contó su propio carnicero, Guillermo: "Tengo un vecino carnicero que me dice que antes la gente compraba de a 500 gramos y ahora pide 200. Les cuesta hacer una ensalada, un guiso, y es doloroso".

Además, el mediático advirtió cuáles son las alternativas desesperadas de los sectores más vulnerables para reemplazar este alimento: "En algunos lados se están haciendo hamburguesas de vísceras de cerdo y otros comen carne de burro". El Roña contrastó el acceso del Presidente con la escasez de comida en los hogares pobres: "Estos sí pueden comer carne, pero está muy difícil para la gente de bajos recursos".

En este sentido, el campeón mundial de boxeo agradeció a las empresas privadas que lo ayudan para que pueda seguir adelante con su tarea comunitaria, a pesar de la crisis que atraviesa la Argentina con Milei: "Siempre somos agradecidos porque una empresa nos dona los 500 kilos de carne que usamos para los comedores. Le pido a la gente que nos dé una mano para seguir ayudando".

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