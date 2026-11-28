El respaldo de Sergio Massa a Pedro Sánchez antes de las elecciones en España: "¡Fuerza!" En la previa de los comicios generales en España, Sergio Massa publicó una foto de Pedro Sánchez en sus redes sociales y le envió un mensaje de apoyo. Por Agregar C5N en









El respaldo de Sergio Massa a Pedro Sánchez antes de las elecciones en España: "¡Fuerza!"

En la víspera de las elecciones generales que se celebrarán este domingo 29 de noviembre en España, el exministro de Economía argentino Sergio Massa expresó públicamente su respaldo al presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.

A través de una publicación en sus redes sociales acompañada por una fotografía del mandatario europeo, el referente del Frente Renovador envió un mensaje de aliento de cara a la jornada electoral.

"¡Fuerza Pedro! La fuerza de las mujeres, de los jóvenes y de ese abrazo eterno que une a España y Argentina", escribió Sergio Massa en su cuenta oficial durante la jornada de reflexión previa a la apertura de las urnas en territorio español. El gesto del dirigente argentino se produjo a pocas horas de que más de 38,6 millones de electores habilitados definan la conformación del próximo Parlamento y el liderazgo del Ejecutivo en Madrid.

El respaldo de Sergio Massa a Pedro Sánchez. El vínculo político entre Sergio Massa y Pedro Sánchez y el escenario electoral del 29-N en España La publicación del exfuncionario argentino retoma la sintonía política entre ambos dirigentes y se inserta en una contienda electoral clave para el mapa político europeo.

El respaldo de Sergio Massa devuelve el gesto que Pedro Sánchez había tenido en noviembre de 2023, cuando el mandatario español grabó un mensaje en video para apoyar la candidatura presidencial del dirigente argentino en la previa del balotaje.

En los comicios generales de este domingo, Sánchez (Partido Socialista Obrero Español) busca renovar su mandato frente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un escenario donde también compiten fuerzas como Vox, encabezada por Santiago Abascal, Podemos, con Irene Montero, y el Frente Amplio, liderado por Ada Colau. Respecto al cierre de la campaña, tras quince días de actos proselitistas que concluyeron el viernes con convocatorias en Madrid, Sevilla y Valencia, los candidatos transitan este sábado la jornada de reflexión antes de la votación dominical.