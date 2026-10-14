La emotiva despedida de la Tigresa Acuña a Jorge "Roña" Castro: "Un beso al cielo, campeón"

La campeona pluma y supergallo envió sus condolencias por el fallecimiento de su colega, ocurrido en la madrugada de este miércoles, y destacó su apoyo al boxeo femenino.

La boxeadora Marcela "La Tigresa" Acuña despidió a su colega Jorge "Roña" Castro, fallecido este miércoles tras descompensarse en el bingo de Morón. "Un beso al cielo, campeón", expresó la campeona pluma y supergallo.