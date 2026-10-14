14 de octubre de 2026 Inicio
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La emotiva despedida de la Tigresa Acuña a Jorge "Roña" Castro: "Un beso al cielo, campeón"

La campeona pluma y supergallo envió sus condolencias por el fallecimiento de su colega, ocurrido en la madrugada de este miércoles, y destacó su apoyo al boxeo femenino.

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La Tigresa Acuña y su último adiós a Roña Castro.

La Tigresa Acuña y su último adiós a Roña Castro.

Instagram @tigresaacuna3
Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.
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