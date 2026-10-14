14 de octubre de 2026 Inicio
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Los insultos que le había dedicado el Roña Castro a Maravilla Martínez por sus declaraciones contra el kirchnerismo

El ex campeón del mundo del peso mediano, que falleció este miércoles, tenía una animadversión manifiesta contra su colega que mantenía un alto perfil en los medios, donde defiende al gobierno libertario.

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Jorge Roña Castro conoció a Néstor Kirchner en Santa Cruz y desde ese momento acompañó al líder peronista a lo largo de su vida, declarándose irreductiblemente kirchnerista y defendiendo sus gobiernos en cada oportunidad que tuvo.

Manchester United perdió de visitante por 2 a 0 ante Atlético de Madrid en la Champions League.
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Por eso, las palabras de Sergio Maravilla Martínez cuestionando al peronismo -"setenta años gobernando y en la provincia de Buenos Aires cagan en un balde"- enervaron a Locomotora.

Tanto que su primera reacción fue pasar a la acción y amenazó con pelearlo en cuanto lo tuviera enfrente:

Los insultos de Castro

-"Es un boludo, este salió de la nada. Habla de los kukas, se fue a matar el hambre a España"

-"Se hizo deportista acá, acá se hizo. Salió de una villa de Quilmes, estaba viviendo en un garage"

-"No podes salir a hablar así de tu país. Sabes que la gente se está cagando de hambre y él claro, como hizo unos mangos: puesh coño... se hace el gallego, boludo"

-"Yo no soy cagón, te voy a agarrar y te voy a cagar bien a trompadas para que te des cuenta lo que es un argentino"

-"Maravilla, te vas de boca y no te la bancas. Vamos a subirnos arriba de un cuadrilátero y te vas a dar cuenta quién es el mejor"

-"Yo con 58 años que tengo, tengo ganas de cagarte a trompadas para que te des cuenta que de la Argentina no se habla mal. Porque vos naciste acá, no naciste en España"

-"No te olvides que cuando peleaste acá con Murray en Argentina, el que te puso la tarasca fueron los kukas"

-"No te acordás que la fuiste a abrazar a Cristina, que tu mamá lloraba porque Cristina la atendió en Casa Rosada. Entonces no podes hablar de los kukas ahora, si los que te pusieron la moneda fueron los kukas"

-"Yo cuando fui a pelear al Madison Square Garden gané por K.O., este fue y perdió. Sentó la colita en la lona"

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