Cómo ver en vivo Instituto vs. River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 El Millonario visitará a la Gloria en el estadio Monumental Presidente Perón. Conocé todas las alternativas de transmisión por televisión y plataformas de streaming para seguir el partido. Por Agregar C5N en









River visitará a Instituto. Web

River visita este sábado a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que se disputará a partir de las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, definirá a uno de los clasificados a las semifinales del campeonato.

El Millonario avanzó a esta instancia tras imponerse por 3-1 ante Lanús en el estadio Monumental. El equipo afronta el tramo decisivo bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, en un momento de transición que suma exigencia a esta eliminatoria de partido único por un lugar entre los cuatro mejores.

Por su parte, Instituto llega al cruce luego de cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A y de eliminar a Huracán por 2-1 en los octavos de final, una victoria que extendió a nueve partidos su racha sin derrotas en el campeonato y reforzó su buen presente.

En materia de televisión por cable y satelital, la audiencia argentina podrá sintonizar la pantalla de ESPN Premium con los relatos de Juan Pablo Marrón y los comentarios de Gustavo López.