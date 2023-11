Rumbo al balotaje: qué piensan los trabajadores sobre la quita del subsidio al transporte que plantea Milei

Sin embargo, menos de 1.000 personas adhirieron a la medida durante los primeros días de su vigencia. "Básicamente lo que está contestando la gente es que esa propuesta de la oposición de quitar el subsidio al transporte es inviable para el jubilado, para el trabajador", resaltó Massa.

Este lunes, el periodista Néstor Dib recorrió Constitución con el móvil de C5N para preguntarle a los usuarios de colectivos si podrían pagar un boleto a $700, lo que representaría un aumento de 10 veces el valor actual, que ronda los $59. La gran mayoría afirmó que no podría afrontarlo.

Tarifa de colectivos Massa y Milei

"No podría pagarlo, es un costo que supera los ingresos que uno tiene. Se complicaría", señaló un pasajero. Otras personas consultadas coincidieron en que "no lo voy a poder pagar" y "no sería correcto que se fuera a $700", mientras que algunos señalaron que, más allá de esta medida, "a Milei no lo votaría nunca".

En el mismo sentido se expresaron los usuarios del tren Roca. En este caso, el pasaje aumentaría en promedio de $25,72 a $1.100. Una mujer señaló que el monto propuesto "es una locura" y otro señaló que "los laburantes sabemos qué tenemos que votar y quién defiende nuestros derechos".

"Para la gente que trabaja tiene que ser más accesible. Yo tomo un tren, el subte y un colectivo, tres medios de transporte para llegar a mi trabajo. Es una cosa de locos", expresó una pasajera.

Tarifa de trenes Massa y Milei

Otro usuario coincidió: "Yo uso todos los días el transporte, ida y vuelta, y complicaría bastante la economía. Lo pienso, por supuesto. Gane quien gane, tenemos que seguir trabajando, pero para algunos va a ser inviable".