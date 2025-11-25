25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

A meses del reinicio del proceso judicial por la muerte del Diez, la expareja de Maradona pidió que la Justicia avance “para conocer la verdad” y despejó ideas sobre la muerte.

Por
Rocío Oliva

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Redes sociales

Rocío Oliva volvió a hablar de Diego Armando Maradona y del juicio que se retomará el 17 de marzo de 2026. En una entrevista con Puro Show, pidió que el proceso “sirva para conocer la verdad” y que el ídolo “tenga la justicia que merece”.

Después de un logro, algunas personas solo sienten vacío y decepción.
Te puede interesar:

Por qué hay personas que se sienten vacías cuando más éxito tienen: te sorprenderá

Sobre la causa que investiga las responsabilidades en la muerte del "Diez", Oliva fue directa: “Es una buena manera de saber que la Justicia existe”. También insistió en el reclamo de transparencia sobre los últimos meses de Maradona: “Lo que nos gustaría a todos es que se sepa qué fue lo que pasó y por qué se vino tan abajo de pronto”.

Aun así, rechazó las interpretaciones más duras: “No creo que lo hayan matado, es re feo pensar eso”. Y sobre los señalamientos por abandono, fue categórica: “Si Diego fue abandonado, todos somos culpables”.

Oliva también explicó por qué no pudo involucrarse más en ese tramo final: “En la interna no podía hacerme cargo. No tenía manera. Lo único que pude hacer es enojarme para poder hacerle una llamada. Había gente que podía llegar; yo no”.

En un tramo más íntimo de la entrevista, recordó su visita al cementerio: “Lloraba como una nena. Él está enterrado a menos de diez cuadras de casa”. Y confesó que, al principio, la cercanía física le resultó difícil: “Me daba rabia, ‘no podés estar acá, la puta madre’”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Además de la multa en sí, estas infracciones te pueden dejar sin licencia de conducir.

Cuáles son las faltas graves por las que te pueden suspender la licencia de conducir

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

El vuelco dejó dos muertos y al menos 44 heridos de distinta gravedad.

El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo"

El Padre Paco relató que intentó asistir a las personas que quedaron atrapadas en el micro que volcó en la Ruta 2

El padre Paco Olveira estuvo en el accidente en ruta 2 y reveló cómo fue el momento del vuelco

play

Pidió 24 botellas de agua y se volvió viral por los chats con el repartidor: "No tengo un camión..."

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

El hecho se produjo en el Museo del Louvre.

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

Hace 15 minutos
¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 35 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 35 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 35 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 35 minutos