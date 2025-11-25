Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables" A meses del reinicio del proceso judicial por la muerte del Diez, la expareja de Maradona pidió que la Justicia avance “para conocer la verdad” y despejó ideas sobre la muerte. Por







Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables" Redes sociales

Rocío Oliva volvió a hablar de Diego Armando Maradona y del juicio que se retomará el 17 de marzo de 2026. En una entrevista con Puro Show, pidió que el proceso “sirva para conocer la verdad” y que el ídolo “tenga la justicia que merece”.

Sobre la causa que investiga las responsabilidades en la muerte del "Diez", Oliva fue directa: “Es una buena manera de saber que la Justicia existe”. También insistió en el reclamo de transparencia sobre los últimos meses de Maradona: “Lo que nos gustaría a todos es que se sepa qué fue lo que pasó y por qué se vino tan abajo de pronto”.

Aun así, rechazó las interpretaciones más duras: “No creo que lo hayan matado, es re feo pensar eso”. Y sobre los señalamientos por abandono, fue categórica: “Si Diego fue abandonado, todos somos culpables”.

Oliva también explicó por qué no pudo involucrarse más en ese tramo final: “En la interna no podía hacerme cargo. No tenía manera. Lo único que pude hacer es enojarme para poder hacerle una llamada. Había gente que podía llegar; yo no”.