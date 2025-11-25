La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena Este oscuro y violento thriller español, que se convirtió en un éxito tras su estreno en 2020, está basado en la novela homónima de Juanjo Braulio.







El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix.

El actor español Luis Zahera es reconocido por su talento para interpretar personajes temperamentales y marginales. Esta versatilidad lo convirtió en uno de los rostros más respetados del thriller ibérico, siendo reconocido con dos Premios Goya a Mejor Actor de Reparto. Uno de sus papeles más destacados se puede ver en la película de Netflix, El silencio del pantano.

Basada en la novela homónima de Juanjo Braulio, este thriller oscuro y violento de origen español, escaló rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma tras su estreno en 2020. Fue el debut cinematográfico de Marc Vigil, director de El Ministerio del Tiempo y Vis a Vis

La trama se desarrolla en Valencia y sigue a Q, un ex periodista que cambió su vida escribiendo exitosas novelas de crímenes basadas en hechos reales y que, de manera inquietante, son extremadamente violentas. Gran parte de su popularidad se debió al elenco con importantes nombres del cine español, como Zahera, destacado por sus papel en As Bestas, El Reino y Vivir Sin Permiso, entre otras; y Pedro Alonso quien interpreta a Q y es conocido por su participación en La Casa de Papel.

El Silencio del Pantano (2) Pedro Alonso interpretó a Berlín en La Casa de Papel. Netflix Andrés de Fonollosa, "Berlín", el ladrón narcisista y carismático que lo lanzó a la fama mundial, fue su papel más icónico, pero también actuó en producciones de gran alcance como Gran Hotel, Bajo Sospecha, La Playa de los Ahogados, entre otros títulos.

Netflix: sinopsis de El silencio del pantano Q es un ex periodista que utiliza su trabajo como novelista para canalizar y, a la vez, encubrir una vida paralela como asesino a sueldo que ejecuta sus crímenes con la misma frialdad y precisión que describe en sus libros. Su nueva misión lo lleva a una trama de corrupción política y económica que involucra a un conocido empresario de la zona.

La historia juega constantemente con la línea divisoria entre la ficción y la realidad, dejando al espectador en duda sobre si los eventos violentos que se narran están ocurriendo en la vida real de Q o si forman parte de la novela que está escribiendo. Este juego psicológico de metaficción y la ambientación sombría en la zona pantanosa cercana a Valencia crean una atmósfera de suspense claustrofóbico y desconfianza. Tráiler de El silencio del pantano Embed Reparto de El silencio del pantano Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrio

José Ángel Egido

Àlex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Miguel de Lira