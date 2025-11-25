25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El emotivo posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

El capitán de la Selección argentina recordó al astro que falleció el 25 de noviembre de 2020 con una conmovedora foto en su Instagram.

Por
Lionel Messi junto a Diego Maradona.

Lionel Messi junto a Diego Maradona.

Redes sociales

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recordó a Diego Maradona a cinco años de su muerte con una foto en su cuenta de la red social Instagram. El astro falleció el 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años luego de atravesar distintos problemas de salud.

Lionel Messi metió un golazo de cabeza, hizo 3 asistencias y metió al Inter Miami en la final del Este
Te puede interesar:

Messi metió un golazo de cabeza, 3 asistencias y puso al Inter Miami en la final del Este

Messi publicó una foto en blanco y negro en Instagram en la que se lo observa abrazado a Maradona, cuando el Pelusa era el entrenador de la Selección argentina. En ese rol permaneció entre noviembre de 2008 y julio de 2010.

Lionel Messi posteo Diego Maradona
La foto que publicó Lionel Messi.

La foto que publicó Lionel Messi.

Si bien algunos lo consideraron como un gesto muy pequeño, lo importante es la intención del capitán de la albiceleste, ya que no suele utilizar sus redes sociales para compartir mensajes personales.

Messi y Maradona tendrán un vínculo para toda la vida, el cual surge con la número 10 de la Selección argentina. Desde el Mundial de Sudáfrica 2010, los astros argentinos compartieron una relación cercana y esto llegó al punto máximo luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde el rosarino recordó al Pelusa al recibir su octavo Balón de Oro.

A cinco años de la muerte de Diego Maradona: el recuerdo intacto de aquel día y un legado imborrable

Diego Armando Maradona murió, por decirlo de algún modo, el 25 de noviembre de 2020. A cinco años, su figura sigue presente en el día a día de los argentinos, su pueblo, al que nunca dejó de pertenecer pese a haber alcanzado el Olimpo. Un rey que se ha muerto, pero no se ha olvidado.

Aquel miércoles, la noticia comenzó a desperdigarse rápidamente por los medios de comunicación. Muchos periodistas no querían creer la información que les llegaba. Lógico: la negación, primera etapa del duelo. Tras las confirmaciones, comunicadores sumidos en lágrimas replicaban lo que hacía un rato ya estaba corriendo por internet: había muerto el Diego.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de recuerdos. Frases célebres, anécdotas increíbles y sus fotos, que parecen conformar un acervo inacabable que siempre nos muestra una que todavía no habíamos visto. Una vida documentada hasta el hartazgo en una época preinternet, de un hombre que nunca pudo tener privacidad en ninguna parte del mundo.

También hubo lugar para la estupidez, con detractores que aprovecharon el momento de dolor para escupir su ponzoña en la herida abierta y verter los prejuicios con que los odiadores de siempre resintieron, desde la mezquindad de la oscuridad, que uno de los de abajo hubiera llegado a lo más alto. Pero quedaron silenciados, chiquititos de alma como son, por la abrumadora pasión de la gente.

Luego, llegaría el multitudinario funeral en plena pandemia, las demostraciones de afecto. "Yo soy Diego Armando Maradona, yo soy el Diego para los argentinos. Yo le pertenezco a cada argentino que sonrió y que lloró por mí", dijo alguna vez. Y esos argentinos lo lloraron como nunca.

"A veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo... Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar", sentenció en su última entrevista. Aquel 25 de noviembre, hace cinco años, se confirmó que ese amor será eterno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi y una infinidad de grandes momentos vividos en Barcelona, cuyos hinchas no lo olvidan.

Video: en el regreso de Barcelona al Camp Nou, los hinchas pidieron por Messi

A tres años de la derrota en el Mundial Qatar 2022, pero que transformó la historia de la Scaloneta

Argentina campeón de Qatar 2022: el golpe en el debut que fortaleció a la Scaloneta para ganar la tercera estrella

Lionel Messi tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028

La oculta cláusula salarial de la MLS que podría hacer que Messi regrese a Barcelona

Un equipo español quiso llevarse a Messi en 2005.

El ex compañero de Messi que reveló que un rival histórico de Barcelona quiso fichar al campeón del mundo

CR7 vivió un inusual momento con la selección portuguesa.

La llamativa marca de Lionel Messi en la Selección argentina que rompió Cristiano Ronaldo en Portugal

Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

Rating Cero

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia.

El doloroso testimonio de la hija de Bruce Willis: "Aunque no me reconozca, sigue siendo..."

Chainsaw Man: The Movie- Reze Arc también es conocida como Chainsaw Man: La Película: Arco de Reze

Competencia para la Mejor Película Animada: cuáles son los 7 animes que sueñan con el Oscar 2026

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

últimas noticias

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Hace 55 minutos
Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

Hace 59 minutos
Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

Hace 1 hora
El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

Hace 1 hora
Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones

Hace 1 hora