El padre Paco Olveira estuvo en el accidente en ruta 2 y reveló cómo fue el momento del vuelco

El sacerdote que integra Opción por los Pobres dio detalles del momento en que el micro de dos pisos volcó en el kilómetro 325, a la altura de General Pirán mano a Mar del Plata. “Le tomé el pulso que estaba debajo del colectivo y esa mano estaba sin vida”, detalló.

El Padre Paco relató que intentó asistir a las personas que quedaron atrapadas en el micro que volcó en la Ruta 2

El padre Francisco “Paco” Olveira, cura en Opción por los Pobres, fue uno de los sobrevivientes del accidente en la Ruta 2 donde murieron 2 personas y otras 44 resultaron heridos y contó cómo fue el momento en el que el micro volcó .

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes después de que un micro de larga distancia volcara en el kilómetro325, a la altura de la localidad de General Pirán , mientras circulaba en dirección a Mar del Plata. El chofer quedó detenido por homicidio culposo agravado mientras avanza la investigación.

Durante una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe, el padre formaba parte del grupo de personas que viajaban para participar del primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular que se iba a realizar en la ciudad de Mar del Plata. “V eníamos perfectamente y en una curva se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que gracias a Dios estaba sin agua. La verdad es que no sé si explotó una rueda. La carretera estaba perfecta porque yo venía mirando y tampoco es que vino nadie de frente ”, indicó.

Al mismo tiempo, remarcó el rápido accionar de las autoridades para socorrerlos: “Sí puedo hablar es que rapidísimamente ya estaban las ambulancias, los bomberos, un operativo que uno tiene que agradecer, cuando tanto se habla mal de lo público, estuvo rápidamente socorriéndonos”.

También detalló que “muchos salimos bien, con distinta gravedad , parece que hay una o dos personas que fallecieron”. En esa línea, enfatizó que “los que nos sentimos bien fuimos sacando a la gente porque teníamos miedo que se fuera a incendiar”, aunque “es mejor no moverlos, pero no lo íbamos a dejar ahí”.

“Las que murieron creo que fueron las personas que estaban abajo y el colectivo los aplastó. Yo, que soy enfermero, le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo y esa mano estaba sin vida”, dio detalles sobre la circunstancia.

Embed "Veníamos perfectamente y en una curva el micro se salió de la ruta"



El padre Paco Olveira relató el accidente de la Ruta 2 a la altura de Mar Chiquita, señaló que "la carretera estaba perfecta" y destacó que "las ambulancias y los bomberos" llegaron "rapidísimamente". pic.twitter.com/64hT4iocWD — Corta (@somoscorta) November 25, 2025

Qué dijo el Padre Paco sobre el accidente en la Ruta 2

Respecto a lo que pudo haber producido el vuelco del micro de dos pisos, el Padre "Paco" Olveira remarcó que el mismo venía “a una velocidad normal, veníamos durmiendo, pero nadie sintió ninguna cosa rara al momento del accidente”.

“Era un micro de dos pisos y con dos choferes. Lo que puedo decir es que no hubo ningún motivo para lo que sucedió: no había lluvia, hielo, una curva muy cerrada… pero bueno, pasó”, se lamentó.

También reconoció que al momento del hecho “no teníamos cinturón puesto”, pero también pedido prudencia sobre la situación: “Dejemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y hoy preocupémonos por las personas que están fallecidas y las personas que están graves”.