Pidió 24 botellas de agua y se volvió viral por los chats con el repartidor: "No tengo un camión..." En redes sociales se viralizaron varias capturas de una conversación entre un usuario de una aplicación de pedidos y un repartidor, el que se negó a llevar 24 botellas de agua en su moto.







El pedido se volvió viral en redes sociales.

Un insólito pedido de 24 botellas de agua por medio de una aplicación se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de respuestas. Un repartidor compartió la conversación con un usuario que le insistía que le lleve a su casa una inusual compra que realizó de manera online: "Tengo una moto, no un camión".

Lo que comenzó como un pedido de supermercado, a través de una aplicación del estilo Rappi o Pedidos Ya, terminó en una historia viral en redes sociales. En la captura de pantalla compartida por una cuenta de X, se puede observar en el detalle de la orden, la cantidad de productos pedidos: "Hinojo, yogur, leche, banana y... 24 botellas de agua mineral".

El repartidor al recibir este pedido abrió el chat con el usuario y le comenta que en la motocicleta no puede llevar 24 botellas de agua; acto seguido la persona que realizó la compra le pregunta cómo resolverlo y el repartidor le aconseja que pida un Uber para el envío.

Sin embargo, el usuario de la aplicación no acepta esa respuesta y responde que "pero no es mi responsabilidad hacer esa gestión", a lo que el repartidor le responde " yo tengo una moto no un camión". En el breve intercambio que se observa en el chat no lograron llegar a resolver el problema para poder transportar las 24 botellas de agua.

Pidió 24 botellas de agua por una aplicación y se volvió viral: la conversación completa Repartidor: hola escúchame

hola escúchame Repartidor: no puede nadie llevar 24 aguas

no puede nadie llevar 24 aguas Usuario: Y qué hago?

Y qué hago? Repartidor: principalmente no pedir 24 aguas

principalmente no pedir 24 aguas Usuario: Perdón?

Perdón? Repartidor: si querés pedite un Uber que te haga el envío y yo te hago la segunda

si querés pedite un Uber que te haga el envío y yo te hago la segunda Usuario: Pero no es mi responsabilidad hacer esa gestión.

Pero no es mi responsabilidad hacer esa gestión. Repartidor: yo tengo una moto no un camión

yo tengo una moto no un camión Usuario: Entiendo, pero no es mi responsabilidad

Entiendo, pero no es mi responsabilidad Repartidor: tu responsabilidad está en hacer un pedido acorde.

tu responsabilidad está en hacer un pedido acorde. Usuario: Cómo es tu nombre?

Cómo es tu nombre? Repartidor: en qué cabeza entra pedir 24 aguas

en qué cabeza entra pedir 24 aguas Repartidor: mi nombre Jeremías

mi nombre Jeremías Usuario: Apellido por favor.

Apellido por favor. Repartidor: si no ya te digo, cancelá el pedido

si no ya te digo, cancelá el pedido Usuario: Cancelalo vos. No es mi tema

Cancelalo vos. No es mi tema Repartidor: si es tu pedido tu responsabilidad

si es tu pedido tu responsabilidad Usuario: Es algo que tenés que resolver con Rappi, no conmigo