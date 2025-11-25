Un insólito pedido de 24 botellas de agua por medio de una aplicación se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de respuestas. Un repartidor compartió la conversación con un usuario que le insistía que le lleve a su casa una inusual compra que realizó de manera online: "Tengo una moto, no un camión".
Lo que comenzó como un pedido de supermercado, a través de una aplicación del estilo Rappi o Pedidos Ya, terminó en una historia viral en redes sociales. En la captura de pantalla compartida por una cuenta de X, se puede observar en el detalle de la orden, la cantidad de productos pedidos: "Hinojo, yogur, leche, banana y... 24 botellas de agua mineral".
El repartidor al recibir este pedido abrió el chat con el usuario y le comenta que en la motocicleta no puede llevar 24 botellas de agua; acto seguido la persona que realizó la compra le pregunta cómo resolverlo y el repartidor le aconseja que pida un Uber para el envío.
Sin embargo, el usuario de la aplicación no acepta esa respuesta y responde que "pero no es mi responsabilidad hacer esa gestión", a lo que el repartidor le responde " yo tengo una moto no un camión". En el breve intercambio que se observa en el chat no lograron llegar a resolver el problema para poder transportar las 24 botellas de agua.