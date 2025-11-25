Cuáles son las faltas graves por las que te pueden suspender la licencia de conducir

Según las últimas disposiciones difundidas en el Boletín Oficial, estas son las infracciones que pueden derivar en la suspensión del permiso de conducir.

Además de la multa en sí, estas infracciones te pueden dejar sin licencia de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una modificación significativa en las normativas de tránsito que impacta de manera directa en la licencia de conducir. A través de la disposición 91/2025, se determinó un conjunto de infracciones catalogadas como "graves", cuya comisión puede derivar en la suspensión del permiso del conductor. Esta actualización normativa, impulsada durante la gestión del Gobierno de Javier Milei, busca endurecer las sanciones frente a conductas de alto riesgo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y disminuir los siniestros en rutas y calles del país.

Las infracciones consideradas graves y capaces de provocar la suspensión de la habilitación para conducir abarcan una amplia variedad de conductas peligrosas. Entre las más relevantes figura el uso del celular durante la conducción, una distracción frecuente que suele derivar en accidentes. También se destaca la conducción bajo los efectos del alcohol, manteniendo el principio de tolerancia cero en numerosas jurisdicciones y reforzando las penalidades para quienes pongan en riesgo su vida y la de terceros. Estas acciones se interpretan como una amenaza directa para la seguridad pública.

Esta actualización en las normas de tránsito no solo redefine la gravedad de determinadas faltas, sino que también establece un marco más estricto para la aplicación de sanciones. La disposición 91/2025 detalla una por una las infracciones que habilitan a la ANSV a suspender la licencia, reflejando el compromiso gubernamental con una política de seguridad vial más rigurosa. La medida busca generar un efecto disuasorio entre los conductores, promoviendo una conducta responsable y consciente de las consecuencias que pueden surgir al incumplir estas reglas fundamentales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó las medidas punitivas contra las conductas más riesgosas en el tránsito, estableciendo un conjunto de infracciones graves cuya consecuencia directa es la suspensión de la licencia de conducir . Esta política busca ejercer un control más estricto sobre quienes muestran falta de responsabilidad al volante, poniendo en riesgo la integridad de la comunidad y la seguridad vial general. La pérdida temporal o definitiva del carné funciona como una herramienta contundente para desalentar estas faltas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas se considera una de las infracciones más graves. Esta conducta disminuye drásticamente los reflejos y la capacidad de juicio del conductor, constituyendo un atentado directo contra la vida. Las normativas de tránsito, orientadas hacia la tolerancia cero en muchas jurisdicciones, permiten a las autoridades suspender de inmediato la licencia, sumando la multa económica y la inmovilización del vehículo.

Multas tránsito conductores .png

Ignorar las señales de tránsito que implican riesgo de vida también se considera una conducta de alto riesgo. Esto incluye pasar un semáforo en rojo, realizar sobrepasos en zonas prohibidas o exceder los límites máximos de velocidad de manera temeraria. Estas acciones reflejan un desprecio consciente por las normas básicas de circulación y se sancionan con la suspensión del permiso para conducir.

El uso de dispositivos electrónicos que distraen al conductor representa otro foco de la regulación. Manipular el teléfono sin manos libres, enviar mensajes, revisar redes o navegar mientras se conduce se considera una infracción grave que puede derivar en la suspensión. El mensaje es claro: la distracción tecnológica reduce el tiempo de reacción ante imprevistos y representa un riesgo comparable a conducir bajo los efectos del alcohol.

multas-de-transito.jpg La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada, donde los trámites puedan resolverse de forma simple y desde cualquier lugar.

Circular con la licencia suspendida, vencida o sin habilitación válida se considera una falta grave que agrava la situación del conductor. Si se detecta que un conductor circula a pesar de contar con una sanción previa que inhabilita su carné, enfrenta penas más severas, incluyendo una suspensión prolongada o la inhabilitación definitiva, subrayando la importancia de respetar las sanciones viales.

Negarse a realizar pruebas de control, como el test de alcoholemia, o darse a la fuga tras un siniestro vial se considera automáticamente una infracción que conlleva la suspensión de la licencia. Estas acciones se interpretan como obstrucción a la justicia y falta de asistencia a las víctimas, demostrando un alto nivel de irresponsabilidad. En definitiva, las infracciones que pueden dejar sin licencia son aquellas que comprometen gravemente la seguridad, desobedecen normas críticas o impiden el accionar de las autoridades de control.