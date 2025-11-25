25 de noviembre de 2025 Inicio
En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

Con relación a igual mes de 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre.

En septiembre de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 0,5% respecto a agosto y un 5,0% en la comparación interanual (ia), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes.

En el noveno mes del año, trece de los sectores medidos por el organismo anotaron mejoras interanuales. El salto más fuerte se observó en Pesca, con un crecimiento de 58,2%, y en Intermediación financiera, que avanzó 39,7%.

Este último sector no solo creció con fuerza, sino que se convirtió en el principal motor del EMAE. Su impacto fue decisivo para la variación general, seguido por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que mejoraron 5%.

El mapa productivo, sin embargo, no fue uniforme. La industria manufacturera cedió 1% interanual y volvió a ubicarse en terreno negativo. A ese retroceso se sumó Administración pública y defensa, que cayó 0,7%. Entre ambos sectores restaron 0,19 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad.

image

Estimador mensual de actividad económica, sector por sector

image
