Diego Santilli se reunió con Hugo Passalacqua en Misiones para sumar apoyo al Presupuesto 2026 El ministro del Interior y el gobernador de la provincia mesopotámica dialogaron sobre las reformas impulsadas por Javier Milei.







Diego Santilli junto a Hugo Passalacqua. Presidencia

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la ciudad de Posadas para reunirse con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en el marco de la ronda de diálogos de la administración de La Libertad Avanza con los gobernantes para lograr consensos tendientes a aprobar el Presupuesto 2026 y futuras reformas.

"Santilli y Passalacqua se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia, y a lo largo y ancho del país", asegura el comunicado oficial.

En tal sentido, la cartera expuso que conversaron sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2026, presentado por el mandatario Javier Milei: "Dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa el Presidente Javier Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso acompañe la Ley de Presupuesto 2026".

Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo. En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte.

Hugo Passalacqua y Diego Santilli Diego Santilli junto a Hugo Passalacqua. El pasado viernes, el ministro del Interior se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el mandatario provincial no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada, según publicó la agencia Noticias Argentinas. Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del ex legislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).