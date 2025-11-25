25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Condenaron a un exjugador de Estudiantes a casi siete años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Criminal V de La Plata declaró culpable al futbolista por atacar sexualmente a una deportista del club durante una fiesta en 2021. Cumplirá la pena en su domicilio mientras avanza la apelación.

Por
Condenaron a un exjugadore de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual
Condenaron a un exjugadore de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual

Diego García, exfutbolista de Estudiantes y actual mediocampista de Peñarol, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey del club. El ataque ocurrió en febrero de 2021, durante una fiesta privada en Abasto. La Justicia ordenó que la pena se cumpla en una vivienda de La Plata hasta que el fallo quede firme.

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona.
Te puede interesar:

La muerte de Maradona: las claves del nuevo juicio, los acusados y qué falta resolver

El Tribunal Criminal V consideró acreditada la denuncia presentada por la víctima, quien relató que García la siguió hasta el baño e ingresó detrás de ella para someterla. La intervención policial inmediata y la posterior investigación judicial derivaron en el juicio oral que culminó con la sentencia conocida hoy.

La fiscalía y la querella habían solicitado penas de cumplimiento efectivo. El abogado de la joven, Marcelo Peña, reclamó diez años de prisión. Aunque el tribunal impuso un monto menor, dejó clara la responsabilidad penal del futbolista y fijó arresto domiciliario mientras la Cámara revisa la apelación.

García integra actualmente el plantel de Peñarol, que lo incorporó tras su salida de Estudiantes. El caso volvió a exponer tensiones internas en el ámbito deportivo por la relación entre planteles profesionales y deportistas amateurs, y por el manejo institucional frente a episodios de violencia sexual.

La condena cierra un proceso iniciado en 2021 que tuvo amplio seguimiento público, marcado por la gravedad del hecho y el vínculo directo del acusado con uno de los clubes más importantes del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Justicia ordenó a ANDIS restablecer todas las pensiones suspendidas en el país

Julieta Makintach fue destituida como jueza.

Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach tras ser destituida como jueza

Rosalía Paniagua fue condenada por el crimen de Roberto Wolfenson.

Condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica que asesinó a un ingeniero en un country de Pilar

play

Coimas en Discapacidad: Daniel Garbellini se negó a declarar ante el juez

play

La Justicia impuso nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner en su casa de Constitución

play

Coimas en ANDIS: Spagnuolo desestimó las acusaciones en Comodoro Py y rechazó responder preguntas

Rating Cero

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia.

El doloroso testimonio de la hija de Bruce Willis: "Aunque no me reconozca, sigue siendo..."

Chainsaw Man: The Movie- Reze Arc también es conocida como Chainsaw Man: La Película: Arco de Reze

Competencia para la Mejor Película Animada: cuáles son los 7 animes que sueñan con el Oscar 2026

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

últimas noticias

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Hace 43 minutos
Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

Hace 47 minutos
Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

Hace 1 hora
El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

Hace 1 hora
Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones

Hace 1 hora