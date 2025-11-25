Condenaron a un exjugador de Estudiantes a casi siete años de prisión por abuso sexual El Tribunal Criminal V de La Plata declaró culpable al futbolista por atacar sexualmente a una deportista del club durante una fiesta en 2021. Cumplirá la pena en su domicilio mientras avanza la apelación. Por







Diego García, exfutbolista de Estudiantes y actual mediocampista de Peñarol, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey del club. El ataque ocurrió en febrero de 2021, durante una fiesta privada en Abasto. La Justicia ordenó que la pena se cumpla en una vivienda de La Plata hasta que el fallo quede firme.

El Tribunal Criminal V consideró acreditada la denuncia presentada por la víctima, quien relató que García la siguió hasta el baño e ingresó detrás de ella para someterla. La intervención policial inmediata y la posterior investigación judicial derivaron en el juicio oral que culminó con la sentencia conocida hoy.

La fiscalía y la querella habían solicitado penas de cumplimiento efectivo. El abogado de la joven, Marcelo Peña, reclamó diez años de prisión. Aunque el tribunal impuso un monto menor, dejó clara la responsabilidad penal del futbolista y fijó arresto domiciliario mientras la Cámara revisa la apelación.

García integra actualmente el plantel de Peñarol, que lo incorporó tras su salida de Estudiantes. El caso volvió a exponer tensiones internas en el ámbito deportivo por la relación entre planteles profesionales y deportistas amateurs, y por el manejo institucional frente a episodios de violencia sexual.

La condena cierra un proceso iniciado en 2021 que tuvo amplio seguimiento público, marcado por la gravedad del hecho y el vínculo directo del acusado con uno de los clubes más importantes del país.