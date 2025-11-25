25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que se sienten vacías cuando más éxito tienen: te sorprenderá

En un mundo donde la vara parece estar cada vez más alta, a muchas personas les cuesta valorar sus logros y sienten que perdieron el rumbo. Cuál es la explicación psicológica y qué hacer para combatirlo.

Por
Después de un logro

Después de un logro, algunas personas solo sienten vacío y decepción.

Freepik
  • Es muy común que las personas experimenten una sensación de vacío después de alcanzar un éxito importante.
  • Según la psicología, esto se debe a un mecanismo llamado adaptación hedónica: se acostumbran rápidamente a sus logros.
  • Esto genera que no sientan la misma gratificación y, por lo tanto, suban la vara constantemente.
  • La clave es buscar proyectos que se guíen por nuestros valores y motivaciones en lugar de la validación exterior.

En un mundo obsesionado por los logros y con rutinas cada vez más exigentes, tanto en el plano personal como laboral, es común que se dé un fenómeno paradójico: personas que tienen cada vez más éxito pero, al mismo tiempo, se sienten más vacías. Esto tiene una explicación psicológica.

Además de la multa en sí, estas infracciones te pueden dejar sin licencia de conducir.
Te puede interesar:

Cuáles son las faltas graves por las que te pueden suspender la licencia de conducir

Aunque a simple vista puede parecer contradictoria, esta situación es habitual y no depende del nivel de los éxitos alcanzados. En la vida diaria, se traduce en personas que se acostumbran rápidamente a sus logros y se sienten apáticas, desconectadas, sin motivación ni rumbo aparente.

Muchas personas lo explican como la sensación de haber "perdido el motor": tienen vidas cómodas, estables, con un buen pasar económico y reconocimiento social y laboral, pero sienten que nada es suficiente. Suben la vara constantemente pero, cuando la alcanzan, lo que hay detrás solo es decepción. ¿Por qué?

Hombre cansado, triste, preocupado

Esta es la razón por la que ciertas personas se sienten vacías cuando más éxito tienen

Según explica el psicólogo Tomás Santa Cecilia en su libro Psicología y Mente, uno de los mecanismos que entra en juego en este fenómeno es la llamada "adaptación hedónica": las personas se acostumbran rápidamente a sus logros y dejan de sentir el mismo nivel de gratificación, por lo que aparece una sensación de vacío.

Cuando esto pasa, la mente pide nuevos objetivos, estímulos y pruebas de éxito, generando una carrera sin fin hacia una meta que siempre se corre un paso más allá. Esto se ve reforzado por el sesgo materialista de la sociedad actual, que valora los bienes y el estatus mucho más que los valores personales y los vínculos.

Además, si las personas se mueven en entornos donde sienten que constantemente deben demostrar su éxito y son valorados más por lo que tienen que por quienes son, es común que aparezca una sensación de soledad y aislamiento emocional. Y con la parte material de la vida resuelta, aparecen preguntas más complejas: ¿por qué y para qué hago lo que hago? ¿Qué quiero construir?

La clave, según Santa Cecilia, es reorientar la mirada para valorar los logros que ya se consiguieron y definir qué nos va a orientar de ahora en adelante: recuperar los valores y las motivaciones internas, fortalecer los vínculos verdaderos y encarar proyectos que trasciendan el éxito inmediato es fundamental para ganar bienestar emocional.

Noticias relacionadas

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: Si fue abandonado todos somos culpables

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

El vuelco dejó dos muertos y al menos 44 heridos de distinta gravedad.

El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo"

El Padre Paco relató que intentó asistir a las personas que quedaron atrapadas en el micro que volcó en la Ruta 2

El padre Paco Olveira estuvo en el accidente en ruta 2 y reveló cómo fue el momento del vuelco

play

Pidió 24 botellas de agua y se volvió viral por los chats con el repartidor: "No tengo un camión..."

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 19 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 19 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 19 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 19 minutos
play
El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Hace 20 minutos