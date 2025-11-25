Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Recientes imágenes despertaron interpretaciones sobre una posible boda. Ambos están viviendo una etapa de mayor estabilidad luego de años de idas y vueltas.

Gerard Butler volvió a ser noticia luego de que nuevas imágenes junto a Morgan Brown despertaran dudas sobre un posible paso adelante en su relación. La pareja, que mantiene un vínculo desde hace más de una década, reapareció luciendo anillos que muchos interpretaron como una señal de compromiso.

Su historia fue extensa y marcada por idas y vueltas, con etapas separadas y reconciliaciones que siempre los devolvieron al mismo punto. A pesar de los rumores que en distintos momentos relacionaron al actor con otras mujeres, el vínculo con la diseñadora se mantuvo como un eje constante en su vida personal.

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación, generando versiones sobre un posible casamiento y dando pie a nuevas interpretaciones sobre el futuro de la pareja.

Gerard Butler intenta mantener su vida privada lejos del foco, aunque su vínculo con Morgan Brown lleva más de once años marcado por rupturas, regresos y nuevas oportunidades. La diseñadora de interiores, de 54 años, fue su compañera en una relación intermitente que siempre logró recomponerse pese a los obstáculos. Su historia comenzó en 2014, cuando fueron vistos compartiendo planes en plena etapa de enamoramiento . Ese clima cambió en 2016, cuando surgió un supuesto acercamiento del actor a Rita Ora, episodio que coincidió con su primera separación.

Al año siguiente retomaron la relación y se mostraron juntos durante un verano en México, pero pocos meses más tarde Butler declaró estar soltero. El reencuentro llegó en 2018, aunque la estabilidad volvió a romperse en 2020, en plena pandemia, por versiones que apuntaban a una falta de compromiso. Pese a eso, en 2021 eligieron darse otra oportunidad, mostrando otra vez la capacidad de reconstrucción que caracterizó a la pareja.

Incluso cuando el actor fue fotografiado con Penny Lane en 2023, surgieron nuevas dudas sobre el estado de su relación. Pero esas especulaciones se disiparon cuando los dos aparecieron juntos en el estreno de la película Cómo entrenar a tu dragón, donde posaron con naturalidad, dejando entrever que el vínculo seguía vigente.

gerard butler morgan brown Page Six

En los últimos meses se los volvió a ver paseando por Nueva York, disfrutando de una salida en bicicleta y luciendo anillos que despertaron interpretaciones sobre un posible casamiento. Las imágenes reavivaron con fuerza la idea de un enlace, sobre todo en un momento en el que ambos parecen atravesar una etapa más estable y cercana.

A pesar de que Butler mantuvo otras parejas antes de conocer a Brown, como Jennifer Aniston y Jessica Biel, nunca llegó a casarse. Ahora, con una relación que resistió rupturas y reconciliaciones, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un compromiso definitivo, aunque sin confirmación oficial por parte de ellos.