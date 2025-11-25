25 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

Su madre lo encontró en el lugar después que el niño saliera de su casa a jugar y tardara en regresar. Rápidamente lo trasladó hacia el hospital, pero llegó sin signos vitales.

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Una tragedia sacudió a los vecinos de la localidad chaqueña Sáenz Peña, debido a la muerte de un nene de 8 años que cayó a un pozo de agua, cerca de su casa cuando salió a jugar.

El hecho ocurrió el domingo en el lote 52 de La Chiquita, en la zona de Colonia Uriburu, de dicha ciudad mencionada, cuando el pequeño pidió permiso para salir de su casa para ir a jugar, como tardaba en regresar, su madre salió a buscarlo.

Según el propio relato de la madre, una joven de 26 años, al salir se aceró hasta el aljibe y encontró al niño sumergido en el agua. Desesperada, pidió ayuda a los familiares que estaban en el lugar.

pozo chacoo

Si bien entre todos lograron sacar al pequeño y lo trasladaron de urgencia en un móvil de la Sección Rural hasta el hospital local, luego se constató que el chico llegó al centro de salud, sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos, confirmaron falleció por “ahogamiento”.

Por la muerte del chico de 8 años se abrió una investigación

Tras confirmarse la muerte del nene de 8 años por ahogamiento en Chaco, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 ordenó realizar un acta de constatación en el lugar del hecho, con la intervención del Gabinete Científico.

Al mismo tiempo, se le tomaron declaraciones testimoniales a los padres y a los familiares que participaron del rescate.

En medio de la investigación, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras que las actuaciones continúan bajo la dirección del fiscal en turno.

