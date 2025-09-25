Revelaron el ultimo audio que envió Lara Gutiérrez a una de sus amigas, horas antes del brutal crimen

El archivo comenzó a circular en redes sociales, poco después de conocerse la muerte de la joven de 15 años. "Cuidate, ya que vos me retás a mí, yo también te voy a retar a vos", le dijo.

Continúan las investigaciones para dilucidar lo ocurrido con Morena, Brenda y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Durante las últimas horas comenzó a circular un audio de la menor de 15 años, enviado para una amiga.

"Che, me decís si te veo hoy o no. Si nos juntamos un ratito o no. Yo tengo que ir a trabajar también. Andá... Si te sentís mejor con ganas de trabajar andá y nos cruzamos, amiga ", comienza el archivo que difundió el medio local El nacional de La Matanza.

Uno de los audios que Lara le habría enviado a una de sus amigas #Lara #Brenda #Morena #CiudadEvita #LaMatanza pic.twitter.com/e0D7WnyEl6

Enseguida se la escucha comentar: "Te iba a decir: espero que te mejores muy pronto, ¿sabés? Cuidate, ¿sabés? Cuidate, nena. Así como vos me retás a mí, también te voy a retar a vos”.

El último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Florencio Varela: dónde y cuándo será

En medio de la conmoción por el bestial triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo, y Morena Verdi, este jueves por la tarde se llevará el último adiós de estas últimas dos.

Hace algunas horas comenzó a circular en redes sociales el flyer que invita al velatorio conjunto. "Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse a nosotros a darles el último adiós a Brenda y Morena, y acompañar a la familia en este doloroso momento", señala la invitación.

De acuerdo con el flyer, la despedida será este jueves entre las 14 y las 18, con dirección en Monseñor Bufano 1754 - Ex Camino de Cintura.

En medio de una concentración para pedir justicia por las jóvenes desaparecidas en La Matanza, uno de los familiares, Federico, pidió una colaboración para el entierro de su prima. "Pedimos ayuda al alias damian.6276, a nombre de Damián Verdi", detalló el joven ante la prensa.

Las familias de las jóvenes se manifestaron en la Rotonda de La Tablada, en donde cortaron el acceso al barrio donde vivían Brenda y Morena. "Es desesperante no saber qué pasa. Vamos a seguir pidiendo justicia por ellas. Queremos que la gente nos apoye y que esto no vuelva a pasar", advirtieron en un móvil de Argenzuela, en C5N, .