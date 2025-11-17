Persecución policial y tiroteo en Villa Celina: un delincuente muerto Cuatro hombres viajaban por la colectora de la General Paz en un auto con pedido de secuestro. Cuando efectivos del Operativo Anillo Digital intentaron detenerlos, emprendieron la huida, que fue seguida por un enfrentamiento armado. Por







Los cuatro delincuentes fueron detenidos, y uno murió poco después por la gravedad de las heridas. C5N

Un delincuente murió en un violento tiroteo en la mañana del lunes entre un grupo de cuatro hombres y efectivos de las policías Federal y de la Ciudad, tras una persecución que se inició en suelo porteño y terminó en la localidad bonaerense de Villa Celina.

Pasadas las 9:30, durante un operativo de la Policía Federal y Policía de la Ciudad sobre la colectora de General Paz, los agentes detectaron la presencia de un auto con pedido de secuestro activo. Al intentar detenerlo, los ocupantes iniciaron la fuga.

La persecución se extendió por algunas cuadras y finalizó en el cruce de Chilavert y Bustamante, donde se inició un salvaje tiroteo entre los cuatro delincuentes y los efectivos.

Embed Según el parte oficial, los cuatro ocupantes del vehículo, inicialmente sin identificar, fueron finalmente aprehendidos. Dos de ellos sufrieron heridas por arma de fuego, y uno falleció poco después del intercambio de disparos debido a la gravedad de las lesiones. El personal policial que intervino en el operativo no resultó herido.

Durante gran parte de la mañana la circulación en la zona se encontró restringida para permitir las pericias. El fiscal de La Matanza Diego Rulli, a cargo de la causa, deberá designar a una fuerza para que realice la investigación, probablemente Gendarmería, dada la intervención de efectivos policiales.