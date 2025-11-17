17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Persecución policial y tiroteo en Villa Celina: un delincuente muerto

Cuatro hombres viajaban por la colectora de la General Paz en un auto con pedido de secuestro. Cuando efectivos del Operativo Anillo Digital intentaron detenerlos, emprendieron la huida, que fue seguida por un enfrentamiento armado.

Por

Los cuatro delincuentes fueron detenidos, y uno murió poco después por la gravedad de las heridas.

C5N

Un delincuente murió en un violento tiroteo en la mañana del lunes entre un grupo de cuatro hombres y efectivos de las policías Federal y de la Ciudad, tras una persecución que se inició en suelo porteño y terminó en la localidad bonaerense de Villa Celina.

Peralta fue imputado por “robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.
Te puede interesar:

Video: así fue el momento en que el policía secuestró a la mujer en Parque Iraola

Pasadas las 9:30, durante un operativo de la Policía Federal y Policía de la Ciudad sobre la colectora de General Paz, los agentes detectaron la presencia de un auto con pedido de secuestro activo. Al intentar detenerlo, los ocupantes iniciaron la fuga.

La persecución se extendió por algunas cuadras y finalizó en el cruce de Chilavert y Bustamante, donde se inició un salvaje tiroteo entre los cuatro delincuentes y los efectivos.

Embed

Según el parte oficial, los cuatro ocupantes del vehículo, inicialmente sin identificar, fueron finalmente aprehendidos. Dos de ellos sufrieron heridas por arma de fuego, y uno falleció poco después del intercambio de disparos debido a la gravedad de las lesiones. El personal policial que intervino en el operativo no resultó herido.

Durante gran parte de la mañana la circulación en la zona se encontró restringida para permitir las pericias. El fiscal de La Matanza Diego Rulli, a cargo de la causa, deberá designar a una fuerza para que realice la investigación, probablemente Gendarmería, dada la intervención de efectivos policiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Asesinó de 6 tiros al novio de su ex delante de su hija de 10 años: se escapó y luego se entregó

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Hubo abrazos, llantos y gritos en las afueras del Centro de Estudios Judiciales.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: celebraciones populares en Chaco tras las condenas al clan Sena

play

Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Por el hecho intervino la Policía de Neuquén.

Horror: su hijo lo halló muerto y golpeado en su auto en San Martín de los Andes

Rating Cero

La actriz dejó ver señales de un nuevo romance sin confirmarlo abiertamente.

Se separó por una infidelidad y ahora estaría en pareja: de qué famosa se trata

Su precio accesible la convirtió en una alternativa tentadora para cientos de seguidores.

Este es el perfume favorito de Pampita: cuánto sale

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por estar filmando un video arriba del avión.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos: qué pasó

Además de presentar los nominados, el panel de DDD debatirá sobre las ternas.

Programa especial de Duro De Domar: conocé a todos los nominados para los Martín Fierro de Cable 2025

Las perlitas del tremendo show de Bizarrap con Daddy Yankee en el entretiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu

Las perlitas del tremendo show de Bizarrap con Daddy Yankee en el entretiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu

play

Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte en la radio: le dieron un botón antipánico

últimas noticias

La actriz dejó ver señales de un nuevo romance sin confirmarlo abiertamente.

Se separó por una infidelidad y ahora estaría en pareja: de qué famosa se trata

Hace 9 minutos
Su precio accesible la convirtió en una alternativa tentadora para cientos de seguidores.

Este es el perfume favorito de Pampita: cuánto sale

Hace 10 minutos
Algunos exjugadores sorprenden con actividades que poco tienen que ver con el deporte.

De jugar en la Selección argentina a tener trabajos insólitos: dos casos que generaron sorpresa

Hace 12 minutos
La VTV en Misiones sigue dando que hablar.

Cambió la multa por tener la VTV vencida: cuál fue la decisión del Gobierno

Hace 14 minutos
Este ritual energético se basa en una creencia popular muy arraigada.

Por qué hay que tirar pimienta negra en la puerta de la casa: para qué sirve

Hace 15 minutos