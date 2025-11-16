Tragedia en Córdoba: murió un niño de 4 años al incendiarse un camión por la explosión de una garrafa La tragedia ocurrió el sábado por la noche en el departamento Unión. El menor jugaba en la parte trasera de un Mercedes Benz cuando una garrafa estalló y desató el fuego. La Justicia investiga el origen del siniestro y eventuales responsabilidades. Siguen las alertas por tormentas y ráfagas Por







Un incendio dentro de un camión provocó la muerte de un niño de cuatro años en Ordóñez, en el departamento Unión, Córdoba, y dejó a toda la localidad atravesada por la consternación. El siniestro ocurrió el sábado por la noche, cuando el menor jugaba en la parte trasera de un Mercedes Benz estacionado.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Córdoba, el fuego se habría iniciado por la explosión de una garrafa ubicada en la cucheta del vehículo. La detonación generó un foco ígneo inmediato y de rápida propagación.

Pese a la intervención de los vecinos, efectivos policiales y los servicios de emergencia, el niño no pudo ser rescatado a tiempo y murió a raíz de las quemaduras.

La Justicia abrió una investigación para determinar cómo se produjo la explosión y si existieron negligencias o responsabilidades vinculadas al estado del camión o a las condiciones en que se encontraba el equipo de gas. Las pericias avanzan sobre el interior del vehículo y los restos de la garrafa para establecer la mecánica del hecho.

El caso mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades locales, que esperan precisiones técnicas para reconstruir el accidente que terminó con la vida del menor.