17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo

Hace más de un año, el propio Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba en ese momento como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), recibió un mail de un empresario advirtiendo sobre sospechas de maniobras vinculadas a la corrupción en el área.

Por

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.

Hace al menos ocho meses que había denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por sospechas de maniobras vinculadas a la corrupción, las cuales llegaron incluso al escritorio virtual del propio Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba en ese momento como director del área.

Cristina Kirchner reunió a economistas en el Día del Militante Peronista: Es hora de decidir qué país queremos construir
Te puede interesar:

Cristina Kirchner, en el Día del Militante Peronista: "Es hora de decidir qué país queremos construir"

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.

En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".

"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.

"Es lamentable dr Spagnuolo que en este gobierno ocurran estas cosas y ud permita este accionar. Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó.

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Se coloca como presidenta del Senado pero sin tomar partido por el Gobierno"

no puedo dejar de pensar que hubo demoras intencionales para evitar un escandalo durante la campana, advierte lavega por la corrupcion en andis

"No puedo dejar de pensar que hubo demoras intencionales para evitar un escándalo durante la campaña", advierte Lavega por la corrupción en Andis

play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Spagnuolo fue citado a indagatoria. 

La trama de la corrupción en ANDIS

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Hace 9 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes

Hace 49 minutos
play

Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo

Hace 1 hora
Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre

Hace 1 hora