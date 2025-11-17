Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo Hace más de un año, el propio Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba en ese momento como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), recibió un mail de un empresario advirtiendo sobre sospechas de maniobras vinculadas a la corrupción en el área. Por







Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.

Hace al menos ocho meses que había denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por sospechas de maniobras vinculadas a la corrupción, las cuales llegaron incluso al escritorio virtual del propio Diego Spagnuolo, quien se desempeñaba en ese momento como director del área.

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.

En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".

"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.