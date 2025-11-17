17 de noviembre de 2025 Inicio
Video: así fue el momento en que el policía secuestró a la mujer en Parque Iraola

Jonathan Andrés Peralta, que prestaba servicios en el destacamento vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata, se llevó a la víctima en su auto, la mantuvo secuestrada durante 3 horas y abusó de ella.

Peralta fue imputado por “robo calificado

Peralta fue imputado por “robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.

Un sargento de la Policía Bonaerense fue detenido en las últimas horas en Florencio Varela, acusado de haber secuestrado a una joven en La Plata para luego trasladarla al Parque Pereyra Iraola, donde habría cometido un abuso sexual agravado. Ahora, se difundieron las imágenes del momento previo al secuestro.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos de City Bell, la víctima de 25 años fue abordada por Jonathan Andrés Peralta, el miércoles 12 de noviembre, cuando salió de trabajar y dirigió a su auto el pasado miércoles 11, minutos antes de las 17.

En las grabaciones se observa cómo la joven abre el vehículo de color rojo y de frente, sobre la vereda, viene caminando el abusador con una caja en la mano, pero lo arroja en la vía pública y va directamente a atacar a la muchacha quien justo había cerrado la puerta. El sargento se acerca, abre el coche y la obliga a pasar al asiento del acompañante.

Una vez arriba, el hombre se dirigió hacia el Parque Pereyra Iraola, ubicado en el límite entre La Plata y Berazategui, y de acuerdo al relato de la víctima, ella intentó escapar cuando llegaron a la reserva natural, pero el hombre se lo impidió y la abusó.

Tras el ataque, el hombre dejó a la joven a las afueras del parque cerca de una parada de un colectivo y huyó con su auto. La víctima pudo pedir ayuda a un colectivero que pasaba por el lugar y pasajeros: la asistieron y lograron alertar a las autoridades, quienes la trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet antes de realizar la denuncia.

El policía acusado de secuestro y violación fue detenido en Florencia Varela

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 11 en turno del Departamento Judicial de La Plata a cargo de Álvaro Garganta. La División de Investigaciones (DDI) montó un operativo encubierto y localizó a Jonathan Andrés Peralta conduciendo un Nissan March.

Peralta, que prestaba servicios en el destacamento vial de la Autopista Buenos Aires-La Plata, fue interceptado en la colectora de la Ruta 2, a la altura de Diagonal Fontana, en la localidad de Florencio Varela. La causa quedó caratulada como “robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.

Al momento de la detención, se secuestró el vehículo robado, el cual circulaba con una chapa patente adulterada. También fue incautada la pistola reglamentaria Bersa calibre 9 mm del sargento y una licencia de conducir de la dueña del rodado. Peralta quedó detenido en la DDI La Plata y será indagado por el fiscal Álvaro Garganta.

