La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

Los primeros relevamientos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires arrojaron que las dos mujeres mayores de edad fueron obligadas a presenciar la tortura de su amiga Lara. Durante el escalofriante procedimiento, se habrían profesado varias amenazas en tono disciplinador para los integrantes de la banda narco.

Mientras avanza la causa para conocer más información sobre el crimen de Brenda, Lara y Morena, las jóvenes asesinadas en La Matanza, desde el Ministerio de Seguridad revelaron escabrosos detalles sobre el crudo momento de la tortura.

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’ ”.

De acuerdo con el relevamiento, también habrían gritado algo como "a mí nadie me roba", a modo de mensaje disciplinador para el resto de la banda: "El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización ”, afirmó.

"Hasta que cante la nena", habría dicho uno de los asesinos mientras torturaba a Lara, la menor de las tres víctimas, una especie de eufemismo utilizado en el intento de sacarle una confesión a la jovencita. En tanto, según se supo, Brenda y Morena fueron obligadas a presenciar el escalofriante momento.

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Los resultados de la primera autopsia preliminar de las tres jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela confirmaron que los asesinatos fueron producto de tortura seguida de muerte. Según los informes preliminares, las víctimas, Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado. El último contacto de las jóvenes con sus familiares había sido el viernes a las 21.30, y llegaron a la vivienda donde fueron asesinadas alrededor de las 23.30.

Una de las mujeres mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara, evidenciando que fue brutalmente golpeada. La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

Detenidos triple crimen La Matanza X (@mauroszeta)

La menor de edad, en tanto, sufrió cortes en los dedos de la mano izquierda, heridas profundas en el cuello, la cara y la oreja, y quemaduras en los dedos que habrían sido provocadas en vida. Según los peritos, los patrones de violencia indican que se trató de tortura para obtener información antes del asesinato, siendo ella la víctima que sufrió mayor ensañamiento.

La investigación preliminar apunta a que las jóvenes fueron citadas bajo un engaño: una propuesta económica falsa que habría sido utilizada para atraerlas a la vivienda. Además, se registró una amenaza previa a la menor de edad: “Devolve lo que robaste”. Fuentes policiales indican que existen vínculos con una banda narco, que podría estar relacionada con el crimen.