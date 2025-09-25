25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

Los primeros relevamientos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires arrojaron que las dos mujeres mayores de edad fueron obligadas a presenciar la tortura de su amiga Lara. Durante el escalofriante procedimiento, se habrían profesado varias amenazas en tono disciplinador para los integrantes de la banda narco.

Por
Se conocieron las amenazas a Morena

Se conocieron las amenazas a Morena, Brenda y Lara.

Mientras avanza la causa para conocer más información sobre el crimen de Brenda, Lara y Morena, las jóvenes asesinadas en La Matanza, desde el Ministerio de Seguridad revelaron escabrosos detalles sobre el crudo momento de la tortura.

Te puede interesar:

Así es por dentro la casa donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.

Triple crimen
Brenda, Lara y Morena.

Brenda, Lara y Morena.

De acuerdo con el relevamiento, también habrían gritado algo como "a mí nadie me roba", a modo de mensaje disciplinador para el resto de la banda: "El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.

"Hasta que cante la nena", habría dicho uno de los asesinos mientras torturaba a Lara, la menor de las tres víctimas, una especie de eufemismo utilizado en el intento de sacarle una confesión a la jovencita. En tanto, según se supo, Brenda y Morena fueron obligadas a presenciar el escalofriante momento.

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Los resultados de la primera autopsia preliminar de las tres jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela confirmaron que los asesinatos fueron producto de tortura seguida de muerte. Según los informes preliminares, las víctimas, Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado. El último contacto de las jóvenes con sus familiares había sido el viernes a las 21.30, y llegaron a la vivienda donde fueron asesinadas alrededor de las 23.30.

Una de las mujeres mayores de edad presentaba fractura de cráneo, heridas punzocortantes en el cuello y lesiones aplastantes en la cara, evidenciando que fue brutalmente golpeada. La otra víctima mayor de edad sufrió luxación cervical, golpes graves en rostro, manos y pies encintados, además de heridas en el cuello y la cara realizadas postmortem, aparentemente para dificultar la identificación.

Detenidos triple crimen La Matanza

La menor de edad, en tanto, sufrió cortes en los dedos de la mano izquierda, heridas profundas en el cuello, la cara y la oreja, y quemaduras en los dedos que habrían sido provocadas en vida. Según los peritos, los patrones de violencia indican que se trató de tortura para obtener información antes del asesinato, siendo ella la víctima que sufrió mayor ensañamiento.

La investigación preliminar apunta a que las jóvenes fueron citadas bajo un engaño: una propuesta económica falsa que habría sido utilizada para atraerlas a la vivienda. Además, se registró una amenaza previa a la menor de edad: “Devolve lo que robaste”. Fuentes policiales indican que existen vínculos con una banda narco, que podría estar relacionada con el crimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Último adiós a Brenda y Morena, dos de las jóvenes de La Matanza asesinadas en Varela: dónde y cuándo será

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

play

Triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

Los detenidos por el triple crimen.

Habló un comerciante que atendió a uno de los detenidos por el triple crimen: "Tenía la mano con sangre"

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 15 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 19 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 33 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 40 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 40 minutos