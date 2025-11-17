17 de noviembre de 2025 Inicio
Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Donald Trump anunció que su gobierno está desarrollando un nuevo sistema de programación de citas que permita agilizar el proceso de expedición de visas, que actualmente promedia unos 60 días.

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno está desarrollando un sistema de procesamiento prioritario de visados para los aficionados extranjeros que posean entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que el país coorganizará junto a México y Canadá. La medida busca garantizar que el torneo "sea un éxito sin precedentes".

Desde el Salón Oval, el mandatario afirmó que instruyó a su gabinete para que "haga todo lo que esté a su alcance" para facilitar la llegada de visitantes. La prioridad está centrada en establecer un nuevo sistema de programación de citas que permita agilizar el proceso de expedición de visas, que actualmente promedia unos 60 días.

El secretario de Estado, Marco Rubio, complementó el anuncio al indicar que su departamento continuará con el examen riguroso de todos los viajeros, pero que se han incorporado 400 funcionarios consulares adicionales. El objetivo es absorber el anticipado aumento en la demanda de visados y reducir significativamente los tiempos de espera.

Rubio destacó que el mecanismo ya está en marcha: "Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias para que los aficionados puedan completar sus entrevistas para el visado y demostrar que cumplen los requisitos". Este sistema estará disponible a comienzos de 2026 para aquellos que ya hayan adquirido sus tickets.

El impacto económico del evento en Estados Unidos fue uno de los puntos centrales del anuncio. El presidente Trump anticipó que la Copa del Mundo podría reportar hasta $30.000 millones a la economía del país y generar alrededor de 200.000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.

La relevancia del flujo de visitantes fue respaldada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estuvo en la Casa Blanca y estimó que el número de personas que viajarán a Estados Unidos para asistir a los partidos oscilará entre 5 y 10 millones a lo largo del evento.

A falta de menos de un año para el inicio del torneo (programado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026), la organización reporta que ya se ha superado la marca del millón de entradas vendidas. La prioridad en el visado busca asegurar la presencia de estos aficionados, que son cruciales para el éxito económico y deportivo de la competición.

