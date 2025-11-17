Asesinó de 6 tiros al novio de su ex delante de su hija de 10 años: se escapó y luego se entregó Ariel César Collante llegó a la casa de su expareja para buscar a sus hijas y luego comenzó a discutir con la víctima, Brian Carabajal, a quien le terminó disparando con un arma calibre .380. Por







Un hombre fue asesinado de seis disparos luego de discutir con la ex de su actual pareja. El asesino llegó a su casa para buscar a sus hijos y, en medio de una disputa, sacó su arma y lo atacó delante de su hija de 10 años. La agresión ocurrió el viernes pasado en la puerta de una casa ubicada en Celestino Vidal y Céspedes, en González Catán, donde el agresor, Ariel César Collante, llegó con su moto y armado con un arma calibre .380.

De acuerdo con la investigación, el hombre de 31 años había ido a buscar a sus hijos, pero al encontrarse con Brian Enrique Carabajal, actual pareja de su exmujer, comenzaron una discusión que terminó con 6 disparos: tras dispararle, el sospechoso escapó. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad que captó el momento en cómo el agresor llegó, se escucha las detonaciones de los seis disparos y la fuga del sospechoso que cometió el crimen delante de su hija.

Collante llegó a la casa de su ex para buscar a sus hijos, pero la mujer no estaba y comenzó una discusión con Carabajal en la puerta que continuó hasta la calle, donde el agresor terminó sacando un armar y disparó. Primero gatilló una vez, pero luego de unos segundos volvió a ejecutar en otras cinco oportunidades más. Finalmente, escapó en la moto.

Fue el suegro de la víctima el que dio aviso a la Policía Bonaerense y al lugar llegaron los agentes de la Comisaría 2ª Sur de González Catán. Cuando arribaron, los agentes se encontraron con Carabajal tendido sobre el asfalto y con una herida de arma de fuego a la altura de uno de sus hombros.

Cuando llegaron los médicos al lugar del hecho constataron que la víctima había muerto, por lo que se iniciaron actuaciones por homicidio y comenzó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Posteriormente, Collante se entregó en la Comisaría de González Catán durante la tarde del domingo. La causa, que la investiga el fiscal Carlos Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma y en las próximas horas será indagado.