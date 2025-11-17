Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes Un estudio de investigadores de España, Brasil y Mozambique alertó sobre las consecuencias del ajuste de la asistencia internacional del país norteamericano y Alemania, Francia y Reino Unido, de cara a 2030. Por







Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes Sociales

Un grupo de investigadores de España, Brasil y Mozambique advirtió que alrededor de 22,6 millones de personas podrían morir hacia 2030 debido a los recortes resueltos por Estados Unidos y Europa en la asistencia internacional.

El director de políticas y desarrollo en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Gonzalo Fanjul, alertó por la simultaneidad de los recortes de potencias europeas: "Es la primera vez en los últimos 30 años que Alemania, Francia, EEUU y Reino Unido están recortando ayuda al mismo tiempo". El análisis fue realizado luego de que la agencia AFP consignara que, además de Estados Unidos, los países europeos mencionados ajustaran la asistencia.

La investigación señaló que se estima que habrá 22,6 millones de muertos con vistas a 2030, entre los que se incluyen 5,4 millones de menores de cinco años. El estudio marcó las consecuencias en la reducción de la ayuda destinada a sectores vinculados a la salud, como la tuberculosis, la malaria y el VIH/sida.

Donald Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El análisis se llevó adelante luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera más del 80% la asistencia del país norteamericano a otras naciones y disolviera la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Internacional (Usaid).

Por su parte, Alemania, Francia y Reino Unido también ajustaron la colaboración en el marco de una medida fiscal y por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que priorizaron reforzar los gastos de defensa.