17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes

Un estudio de investigadores de España, Brasil y Mozambique alertó sobre las consecuencias del ajuste de la asistencia internacional del país norteamericano y Alemania, Francia y Reino Unido, de cara a 2030.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Redes Sociales

Un grupo de investigadores de España, Brasil y Mozambique advirtió que alrededor de 22,6 millones de personas podrían morir hacia 2030 debido a los recortes resueltos por Estados Unidos y Europa en la asistencia internacional.

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.
Te puede interesar:

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

El director de políticas y desarrollo en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Gonzalo Fanjul, alertó por la simultaneidad de los recortes de potencias europeas: "Es la primera vez en los últimos 30 años que Alemania, Francia, EEUU y Reino Unido están recortando ayuda al mismo tiempo". El análisis fue realizado luego de que la agencia AFP consignara que, además de Estados Unidos, los países europeos mencionados ajustaran la asistencia.

La investigación señaló que se estima que habrá 22,6 millones de muertos con vistas a 2030, entre los que se incluyen 5,4 millones de menores de cinco años. El estudio marcó las consecuencias en la reducción de la ayuda destinada a sectores vinculados a la salud, como la tuberculosis, la malaria y el VIH/sida.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El análisis se llevó adelante luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera más del 80% la asistencia del país norteamericano a otras naciones y disolviera la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Internacional (Usaid).

Por su parte, Alemania, Francia y Reino Unido también ajustaron la colaboración en el marco de una medida fiscal y por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que priorizaron reforzar los gastos de defensa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elon Musk, dueño de Tesla.

Elon Musk pidió que Tesla fabrique autos en Estados Unidos sin componentes de China

Los demócratas difundieron mails de Epstein que mencionan a Trump.

Donald Trump pidió a los republicanos que voten a favor de publicar los archivos de Epstein

Para Oxenford, el acuerdo es un reconocimiento a la agenda de reformas de Milei.

El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo y rechazó las críticas: "Va a catalizar inversiones"

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Nicolás Maduro ordenó vigilia permanente en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

play

Debate caliente en Indomables sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Más que acuerdo es una entrega"

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Hace 15 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes

Hace 55 minutos
play

Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo

Hace 1 hora
Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre

Hace 1 hora