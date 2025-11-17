Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan La plataforma volvió a ajustar sus precios y el impacto impositivo lleva los valores a cifras récord. Cómo evitar el 30% de Ganancias pagando con dólares propios. Por







Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan Unsplash

Netflix confirmó un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último ajuste había sido en agosto, cuando los valores del servicio eran de $7.199 para el plan Básico, $11.999 para el Estándar y $15.999 para el Premium.

Con el incremento ya aplicado, los precios informados por la compañía quedan así: $8.999 para el plan Básico, $14.999 para el Estándar y $19.999 para el Premium, que admite hasta dos adicionales.

Pero esos montos no son los que paga el usuario. Con el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, las tarifas finales trepan a niveles récord:

Básico: $13.769

$13.769 Estándar: $22.949

$22.949 Premium: $30.599

$30.599 Miembro extra: $8.261 Qué incluye cada plan Básico: acceso a series, películas y juegos sin publicidad. Reproducción en 720p y posibilidad de ver o descargar contenido en un solo dispositivo.

acceso a series, películas y juegos sin publicidad. Reproducción en 720p y posibilidad de ver o descargar contenido en un solo dispositivo. Estándar: contenido sin límites, reproducción en 1080p y uso simultáneo en dos dispositivos. Permite agregar un miembro extra que no viva en el hogar.

contenido sin límites, reproducción en 1080p y uso simultáneo en dos dispositivos. Permite agregar un miembro extra que no viva en el hogar. Premium: reproducción en 4K + HDR, audio espacial, uso simultáneo en cuatro dispositivos y descargas en hasta seis. Se pueden sumar dos miembros extra por un costo adicional. Cómo evitar pagar el 30% de Ganancias Si el servicio se abona con dólares propios desde una caja de ahorro en moneda extranjera, el usuario evita el 30% de Ganancias y accede a una cotización más baja que la del llamado “dólar tarjeta”, que ronda los $1.800.