Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

La plataforma volvió a ajustar sus precios y el impacto impositivo lleva los valores a cifras récord. Cómo evitar el 30% de Ganancias pagando con dólares propios.

Netflix confirmó un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último ajuste había sido en agosto, cuando los valores del servicio eran de $7.199 para el plan Básico, $11.999 para el Estándar y $15.999 para el Premium.

Con el incremento ya aplicado, los precios informados por la compañía quedan así: $8.999 para el plan Básico, $14.999 para el Estándar y $19.999 para el Premium, que admite hasta dos adicionales.

Pero esos montos no son los que paga el usuario. Con el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, las tarifas finales trepan a niveles récord:

  • Básico: $13.769
  • Estándar: $22.949
  • Premium: $30.599
  • Miembro extra: $8.261

Qué incluye cada plan

  • Básico: acceso a series, películas y juegos sin publicidad. Reproducción en 720p y posibilidad de ver o descargar contenido en un solo dispositivo.
  • Estándar: contenido sin límites, reproducción en 1080p y uso simultáneo en dos dispositivos. Permite agregar un miembro extra que no viva en el hogar.
  • Premium: reproducción en 4K + HDR, audio espacial, uso simultáneo en cuatro dispositivos y descargas en hasta seis. Se pueden sumar dos miembros extra por un costo adicional.

Cómo evitar pagar el 30% de Ganancias

Si el servicio se abona con dólares propios desde una caja de ahorro en moneda extranjera, el usuario evita el 30% de Ganancias y accede a una cotización más baja que la del llamado “dólar tarjeta”, que ronda los $1.800.

