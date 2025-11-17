Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Netflix confirmó un aumento del 25% en sus tarifas a partir de este mes. El último ajuste había sido en agosto, cuando los valores del servicio eran de $7.199 para el plan Básico, $11.999 para el Estándar y $15.999 para el Premium.
La plataforma volvió a ajustar sus precios y el impacto impositivo lleva los valores a cifras récord. Cómo evitar el 30% de Ganancias pagando con dólares propios.
Con el incremento ya aplicado, los precios informados por la compañía quedan así: $8.999 para el plan Básico, $14.999 para el Estándar y $19.999 para el Premium, que admite hasta dos adicionales.
Pero esos montos no son los que paga el usuario. Con el 21% de IVA y el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, las tarifas finales trepan a niveles récord:
Si el servicio se abona con dólares propios desde una caja de ahorro en moneda extranjera, el usuario evita el 30% de Ganancias y accede a una cotización más baja que la del llamado “dólar tarjeta”, que ronda los $1.800.