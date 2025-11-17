Rosario: nuevo ataque a balazos contra Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos

17 de noviembre de 2025 Inicio
Dylan Cantero, hijo de Máximo Ariel "El Viejo" Cantero, fundador de la banda narcocriminal Los Monos, fue víctima de un nuevo ataque a balazos este lunes en la zona sur de Rosario. El joven de 21 años, referente de la nueva generación del clan, fue herido junto a al menos otras tres personas. Es el segundo atentado que recibe en menos de 30 días en el mismo barrio.

El hecho se registró poco antes de las 15, cuando un vehículo se acercó a la intersección de pasaje 512 y Caña de Ambar, en barrio La Granada, y sus ocupantes abrieron fuego. En el lugar, que según testigos sería la vivienda de una de sus hermanas, la policía llevó a cabo las primeras pericias para recabar pruebas y establecer la mecánica del ataque, que reitera un patrón de violencia dirigido contra el joven.

Dylan Cantero fue trasladado junto a las otras tres víctimas al Hospital Roque Sáenz Peña, en avenida Nuestra Señora del Rosario al 700. El parte médico preliminar diagnosticó a Cantero con dos heridas de arma de fuego en el abdomen. Dada la gravedad de las lesiones, las autoridades hospitalarias dispusieron su derivación urgente al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado reservado.

Este violento episodio se produce menos de un mes después del primer ataque. El 15 de octubre, Cantero había sido baleado en una pierna en la misma esquina. En aquella ocasión, cuatro sicarios a bordo de un automóvil blanco lo atacaron, huyendo tras los disparos. La víctima había logrado trasladarse por sus propios medios al Heca, de donde fue dado de alta al día siguiente sin riesgo de vida.

La primera balacera contra el hijo del "Viejo" Cantero había desencadenado una secuencia de violencia que incluyó un ataque posterior. Horas después de que Dylan Cantero abandonara el Heca, el centro de salud fue blanco de un tiroteo perpetrado por dos personas en motocicleta, quienes dispararon contra la fachada. A pesar de que Cantero ya no se encontraba en el lugar, el ataque causó pánico, aunque no se registraron heridos.

Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos y de Celestina Contreras, ya cuenta con un historial judicial. El joven fue condenado a tres años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita vinculada a la histórica banda del sur rosarino, una pena que terminó de cumplir hace pocos meses. Anteriormente, había sido detenido en varias ocasiones como menor de edad por causas relacionadas con la portación ilegal de armas.

