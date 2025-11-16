Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo El informe forense determinó que Virginia Franco murió por un shock hipovolémico tras un corte profundo en el cuello. Por







Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

La autopsia realizada al cuerpo de la psiquiatra Virginia Franco, de 69 años, confirmó la extrema violencia del ataque que terminó con su vida en su casa de City Bell, La Plata. El informe forense determinó que la víctima murió por un shock hipovolémico provocado por un profundo corte en el cuello, lo que derivó en una pérdida masiva de sangre.

Según fuentes judiciales, Franco presentó además múltiples heridas de defensa en manos y antebrazos, signos claros de que intentó resistir a su agresor. “Luchó por su vida”, aseguró un investigador que calificó el hecho como “una muerte violenta”.

La vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, estaba completamente revuelta y faltaba el teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la Justicia a recaratular la causa como homicidio en ocasión de robo.

El crimen fue descubierto el sábado por un amigo de Franco, quien ingresó a la casa y encontró el cuerpo en un charco de sangre. El hombre fue demorado de manera preventiva por la cercanía que mantenía con la psiquiatra, ya que incluso manejaba sus cuentas bancarias, pero recuperó la libertad y no es considerado sospechoso en esta etapa.

La Policía Bonaerense concentra ahora el trabajo en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato. Los investigadores esperan que ese relevamiento aporte las primeras pistas firmes sobre el autor del crimen.