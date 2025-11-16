16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

El informe forense determinó que Virginia Franco murió por un shock hipovolémico tras un corte profundo en el cuello.

Por
Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

La autopsia realizada al cuerpo de la psiquiatra Virginia Franco, de 69 años, confirmó la extrema violencia del ataque que terminó con su vida en su casa de City Bell, La Plata. El informe forense determinó que la víctima murió por un shock hipovolémico provocado por un profundo corte en el cuello, lo que derivó en una pérdida masiva de sangre.

Hubo abrazos, llantos y gritos en las afueras del Centro de Estudios Judiciales.
Te puede interesar:

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: celebraciones populares en Chaco tras las condenas al clan Sena

Según fuentes judiciales, Franco presentó además múltiples heridas de defensa en manos y antebrazos, signos claros de que intentó resistir a su agresor. “Luchó por su vida”, aseguró un investigador que calificó el hecho como “una muerte violenta”.

La vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, estaba completamente revuelta y faltaba el teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la Justicia a recaratular la causa como homicidio en ocasión de robo.

El crimen fue descubierto el sábado por un amigo de Franco, quien ingresó a la casa y encontró el cuerpo en un charco de sangre. El hombre fue demorado de manera preventiva por la cercanía que mantenía con la psiquiatra, ya que incluso manejaba sus cuentas bancarias, pero recuperó la libertad y no es considerado sospechoso en esta etapa.

La Policía Bonaerense concentra ahora el trabajo en el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato. Los investigadores esperan que ese relevamiento aporte las primeras pistas firmes sobre el autor del crimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Por el hecho intervino la Policía de Neuquén.

Horror: su hijo lo halló muerto y golpeado en su auto en San Martín de los Andes

play

Cómo fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski por el que condenaron al clan Sena

play

Violento robo a una turista rusa en Palermo: se resistió y detuvieron a un motochorro

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 26 minutos
Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Hace 34 minutos
Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Hace 49 minutos
Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

Hace 54 minutos
El partido terminó en escándalo.

Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal:

Hace 56 minutos