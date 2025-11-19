La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre la posibilidad de convocar a un nuevo paro de colectivos y cargó contra las cámaras empresariales, luego de la amenaza de "pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre la posibilidad de convocar a un nuevo paro de colectivos y cargó contra las cámaras empresariales, luego de la amenaza de "pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".
En una carta firmada por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos se refirió al conflicto salarial: "El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las cámaras empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".
En tal sentido, fuentes del sindicato detallaron en diálogo con C5N el alcance de la posible medida de fuerza. "Sólo van a parar las empresas que no paguen sueldo y aguinaldo. No vamos a aceptar que paguen en cuotas porque nosotros no trabajamos en cuotas, sino todos los días", enfatizaron.
La carta de la UTA se dio a conocer en medio del conflicto entre los trabajadores y las empresas y luego de que la Secretaría de Transporte oficializara el lunes el aumento del 9,7% para los colectivos nacionales que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que el boleto mínimo ahora se acercó a los $500. Pese al incremento, continuará más barato que las líneas porteñas y provinciales.
El alza rige trata para los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo. Con esta suba, el boleto mínimo pasa de $451,01 a $494,83, siempre que el usuario tenga SUBE registrada.
El último aumento de estas líneas había sido a mediados de julio, antes del proceso electoral, y después de otras subas en mayo y junio, para completar un total de 21,52% en tres meses. De todas maneras, sigue siendo el boleto mínimo más barato: el de los colectivos porteños es $568,82 y, para los provinciales, $573,09.
