La UTA amenazó con un paro de colectivos por el conflicto salarial: "El Gobierno será responsable"

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, firmó una carta en la que cuestionó a las cámaras empresariales por una advertencia de "pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".

La UTA amenazó con un paro de colectivos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre la posibilidad de convocar a un nuevo paro de colectivos y cargó contra las cámaras empresariales, luego de la amenaza de "pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".

Nueva jornada de demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento tras el descarrilamiento

En una carta firmada por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos se refirió al conflicto salarial: "El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias, ante la amenaza de las cámaras empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo".

En tal sentido, fuentes del sindicato detallaron en diálogo con C5N el alcance de la posible medida de fuerza. "Sólo van a parar las empresas que no paguen sueldo y aguinaldo. No vamos a aceptar que paguen en cuotas porque nosotros no trabajamos en cuotas, sino todos los días", enfatizaron.

La carta de la UTA.

La carta de la UTA se dio a conocer en medio del conflicto entre los trabajadores y las empresas y luego de que la Secretaría de Transporte oficializara el lunes el aumento del 9,7% para los colectivos nacionales que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que el boleto mínimo ahora se acercó a los $500. Pese al incremento, continuará más barato que las líneas porteñas y provinciales.

El alza rige trata para los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo. Con esta suba, el boleto mínimo pasa de $451,01 a $494,83, siempre que el usuario tenga SUBE registrada.

El último aumento de estas líneas había sido a mediados de julio, antes del proceso electoral, y después de otras subas en mayo y junio, para completar un total de 21,52% en tres meses. De todas maneras, sigue siendo el boleto mínimo más barato: el de los colectivos porteños es $568,82 y, para los provinciales, $573,09.

Cuánto sale el boleto mínimo con el nuevo aumento

El cuadro tarifario de las líneas nacionales queda de la siguiente manera:

  • Tramo de 0 a 3 kilómetros: de $451,01 a $494,83.
  • Tramo de 3 a 6 km: de $502,43 a $551,24.
  • Tramo de 6 a 12 km: de $541,13 a $593,70.
  • Tramo de 12 a 27 km: de $579,87 a $636,21.
  • Tramo de más de 27 km: de $618,35 a $678,42.
