Subte: otra estación clave de la línea A cierra por obras de renovación Se suma a otras seis de la red, incluidas Río de Janeiro y Loria, que están fuera de servicio para mejorar la infraestructura. Cuándo dejará de funcionar y cuánto tiempo estará afectada. Por







A partir de este lunes, la Línea A tendrá tres estaciones cerradas por obras. Redes sociales

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la estación Congreso de la Línea A estará cerrada a partir de este lunes 10 de noviembre para realizar obras integrales de renovación, y se sumará a otras seis estaciones de la red que no están prestando servicio por el mismo motivo.

De esta manera, la línea que une Plaza de Mayo y San Pedrito tendrá tres estaciones afectadas: Congreso, Loria y Río de Janeiro. También permanecen cerradas Carlos Gardel y Uruguay, de la Línea B, y Plaza Italia y Agüero, de la Línea D. Se espera que las tareas demanden aproximadamente tres meses.

La medida se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones, que incluye la impermeabilización, pintura y recambio total de pisos; instalación de luces LED; renovación de toda la señalética, e incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos para garantizar la accesibilidad.

Además, los andenes sumarán nuevo mobiliario y se reemplazarán bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Las obras también impactarán en accesos, galerías de escaleras y vestíbulos. El objetivo es mejorar la circulación interna y dotar a la estación Congreso de mayor comodidad, orden y luminosidad.