Los trabajadores de la línea 60 realizan una protesta salarial y piden una recomposición

La empresa Monsa reclama que el Estado no le paga los subsidios y por eso se atrasan con el pago de salarios. Ante esto, los trabajadores pidieron no cobrar en cuotas el sueldo y el aguinaldo.

Los trabajadores de la línea 60 realizan una protesta salarial. Redes sociales

Los trabajadores de la línea 60 de colectivos llevan adelante un reclamo salarial y se anticipan al pago de diciembre para pedir que no paguen los sueldos en dos cuotas ni paguen los aguinaldos en seis veces. Por ese motivo, se encuentran en pleno reclamo en la cabecera de Ingeniero Maschwitz.

Desde la empresa Monsa aseguran que es el Estado el que no le envía el dinero a tiempo de los subsidios para, así, poder abonar los sueldos en tiempo en forma. Sin embargo, los trabajadores consideran que la justificación no es válida.

Por ese motivo, desde las 10 están en la cabecera para poder reclamar y, si bien no van a cortar el servicio, esto puede generar demoras en el funcionamiento de la línea.

Lo que reclaman los choferes es que se pague el sueldo en tiempo y forma el cuarto día hábil, de lo contrario, harán un paro de actividades. Pero también piden una recomposición salarial de $2 millones para cada uno de los empleados.

Esto no es un reclamo nuevo, ya que en abril también habían pedido por paritarias que se encontraban retrasadas y estancadas.

