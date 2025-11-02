2 de noviembre de 2025 Inicio
Qué reintegros podés obtener al viajar en subte según la billetera virtual que tengas

Las billeteras virtuales no solo facilitan el pago del transporte público: también permiten reducir significativamente los gastos y modernizar la experiencia de viaje.

Conocé cómo activar los beneficios y cuáles se pueden combinar con los descuentos de Red SUBE.

  • Mercado Pago: hasta 100% de reintegro con pago NFC o QR, con tope mensual de $15.000.
  • Ualá: devuelve hasta el 100% del pasaje abonando con el celular, con topes de $15.000 a $20.000.
  • Naranja X: ofrece el beneficio más alto, 100% de reintegro hasta $40.000 mensuales.
  • Modo (BNA+): reintegros de entre 60% y 100% según el banco, con tope de $15.000 al mes.

Podés ahorrar hasta un 100% en tus viajes en subte y colectivo gracias a los reintegros de billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Modo. Conocé cómo activar los beneficios y cuáles se pueden combinar con los descuentos de Red SUBE.

Las opciones digitales se convirtieron en una alternativa práctica y económica para pagar el transporte público en la Argentina. En lugar de ofrecer descuentos directos, la mayoría de las promociones actuales funcionan con reintegros: el pasajero abona el boleto normalmente y luego recibe una devolución parcial o total en su cuenta.

Estos beneficios pueden alcanzar hasta el 100% del costo del viaje, con topes mensuales que varían según la billetera utilizada. Además, en algunos casos pueden combinarse con los descuentos acumulativos del sistema Red SUBE, vigente para quienes tengan registrada su tarjeta.

Mercado Pago
Cuáles son los descuentos que tienen las billeteras virtuales para viajar en subte

Mercado Pago: hasta 100% de reintegro en transporte

Mercado Pago ofrece varios niveles de reintegro según la forma de pago:

  • 90% de reintegro con código QR, con tope mensual de $10.000.
  • 100% de reintegro con tarjeta MasterCard sin contacto vía NFC, con tope de $15.000.
  • 20% de reintegro con la tarjeta prepaga física, hasta $12.000 al mes.

Es clave activar el beneficio desde la app (sección Beneficios). Los reintegros pueden tardar hasta 30 días hábiles en acreditarse.

Ualá: viajes con reintegro total a través de NFC

Con Ualá, los usuarios pueden obtener hasta el 100% de reintegro en sus viajes en subte y colectivo, con topes mensuales de $15.000 a $20.000 según la promoción vigente.

El pago se realiza acercando el celular al lector con tecnología NFC, luego de vincular la tarjeta Ualá a la billetera móvil (Google Pay o Apple Pay). No es necesario generar QR ni activar beneficios manualmente, aunque se recomienda revisar las condiciones actuales en la app.

Naranja X: el beneficio más alto, hasta $40.000 mensuales

La billetera Naranja X ofrece uno de los topes más altos del mercado:

  • 100% de reintegro en pagos con NFC desde el celular, hasta $40.000 por mes.

También se puede pagar con la tarjeta física sin contacto, aunque los descuentos suelen ser menores. Los usuarios de planes Turbo o Épico pueden acceder a beneficios adicionales.

Modo: reintegros del 60% al 100% según el banco

El sistema Modo, disponible en aplicaciones bancarias como BNA+ (Banco Nación), también permite pagar transporte con QR o NFC.

  • Banco Nación ofrece 100% de reintegro con tope de $15.000 mensuales.
  • MasterCard asociadas pueden obtener 60% de devolución.
  • Tarjetas Visa suelen acceder al 100% de reintegro, sujeto a los límites mensuales.

El reintegro se acredita entre 7 y 30 días hábiles después del pago.

¿Se pueden combinar los descuentos con Red SUBE?

Sí. Algunas billeteras permiten combinar sus reintegros con los descuentos escalonados del sistema Red SUBE, que otorga un 50% en el segundo viaje y un 75% en el tercero dentro de dos horas.

Sin embargo, la compatibilidad depende de cada billetera y de la forma de pago (NFC o QR). Se recomienda verificarlo directamente en la app o en el sitio oficial del programa.

Consejos para aprovechar los descuentos al máximo

  • Activá las promociones en tu app antes de viajar.
  • Controlá los topes mensuales para no perder el beneficio.
  • Verificá si tu línea de colectivo o estación de subte tiene habilitada la tecnología sin contacto.
  • Consultá las condiciones actualizadas, ya que las promociones cambian con frecuencia.

Con reintegros que pueden alcanzar los $40.000 mensuales, estas herramientas se consolidan como una de las formas más efectivas de ahorrar en subte y colectivo en la Argentina.

