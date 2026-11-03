Quiénes organizaron la bicicleteada nocturna que terminó en el ataque a mujeres trans en Palermo

Desde Quilmes Al Grau aseguraron haber organizado la Nocturna de Halloween durante la cual un grupo de jóvenes atacó a mujeres trans, pero aclararon que ese conjunto de personas "no formaba parte" de ellos. Aún así, se disculparon con la comunidad LGBT.

El stunt bike consiste en realizar acrobacias, piruetas y maniobras de equilibrio sobre una bicicleta, destacándose principalmente mantener el control en una sola rueda. Foto ilustrativa.

El grupo Quilmes Al Grau publicó en Instagram dos comunicados para brindar su versión de lo sucedido el último sábado durante la Nocturna de Halloween que organizaron, durante la cual un grupo de entre 150 y 200 bikers emboscaron a las mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo .

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"Desde nuestra administración en base a la organización de la rodada nocturna del 31 de octubre queremos comunicar nuestro pedido de disculpas hacía toda la comunidad trans y LGBT ", sostuvieron al comienzo de su primer texto y aseguraron que "en ninguna" de sus juntadas hubo "agresión ni mucho menos la invitación a la violencia".

El grupo de personas que practica stunt bike aseguró que pasar por los Bosques de Palermo no estaba dentro de los "más de 15 puntos" que habían prometido recorrer entre el Puente de la Mujer y Vicente López desde las 23:30. En el segundo comunicado afirmaron que la intención era "bordear los Bosques de Palermo" después de llegar al conurbano norte, pero que no llegaron a cumplirlo.

"Uno de los organizadores Mario Iglesias (@mario_ok23) se encontraba en la delantera dirección Núñez cruzando por el puente peatonal cuando un grupo de jóvenes que no formaba parte de nuestro grupo y organización, convocó a el grupo de gente que había quedado atrás a dirigirse a los Bosques de Palermo ", argumentaron en las historias de letras blancas sobre fondo negro.

El flyer con el que Quilmes Al Grau convocó a la rodada nocturna el último sábado.

De acuerdo a Quilmes Al Grau no estaban "notificados" de que había un grupo de ciclistas que se había desviado del camino propuesto por Iglesias hasta que "media hora después", cuando el líder de la agrupación estaba esperando gente en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a recibir " audios, llamados y videos que mostraban que ese grupo de inadaptados dirigió al tumulto a ese lugar".

El primer comunicado de Quilmes Al Grau por el ataque a mujeres trans en Palermo.

"Nuestro recorrido en ningún momento iba a pasar por el espacio de trabajo de la comunidad trans, algo que las autoridades de Nuñez y el Planetario (móviles que se encontraban en el lugar), nos pedían que evitemos, cosa que realizamos. Ningún integrante de nuestro grupo incitó o convocó a ir a ese lugar, mucho menos las agresiones", precisaron.

El grupo se disculpó también con sus pares: "No solo a la comunidad trans le pedimos disculpas, sino también al stunt bike ya que no nos representan en nada los hechos sucedidos".

El segundo comunicado de Quilmes Al Grau

En su segundo comunicado, publicado tras borrar el flyer con el que convocaron a la Nocturna de Halloween, dieron más precisiones sobre el recorrido planificado para el último sábado y compartieron el comunicado de otro grupo que participó de la convocatoria y defendió la organización de Iglesias.

Campito Al Grau, compuesto por ocho integrantes, apuntó: "Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte".

"No es para que villeros y gente que no pertenece a los grupos líderes hagan este tipo de cosas porque, sinceramente, todo el esfuerzo que se ha hecho para que seamos vistos como deportistas y no como delincuentes se termina echando para atrás nuevamente", lanzaron y Quilmes Al Grau agregó: "No culpen sin saber".