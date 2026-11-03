3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Quiénes organizaron la bicicleteada nocturna que terminó en el ataque a mujeres trans en Palermo

Desde Quilmes Al Grau aseguraron haber organizado la Nocturna de Halloween durante la cual un grupo de jóvenes atacó a mujeres trans, pero aclararon que ese conjunto de personas "no formaba parte" de ellos. Aún así, se disculparon con la comunidad LGBT.

Maira Haunau
Por
Maira Haunau
El stunt bike consiste en realizar acrobacias

El stunt bike consiste en realizar acrobacias, piruetas y maniobras de equilibrio sobre una bicicleta, destacándose principalmente mantener el control en una sola rueda. Foto ilustrativa.

Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes.
Te puede interesar:

"No podemos hacernos más los bol...": la autocrítica y reflexión de Khea tras el ataque transodiante en Palermo

"Desde nuestra administración en base a la organización de la rodada nocturna del 31 de octubre queremos comunicar nuestro pedido de disculpas hacía toda la comunidad trans y LGBT", sostuvieron al comienzo de su primer texto y aseguraron que "en ninguna" de sus juntadas hubo "agresión ni mucho menos la invitación a la violencia".

El grupo de personas que practica stunt bike aseguró que pasar por los Bosques de Palermo no estaba dentro de los "más de 15 puntos" que habían prometido recorrer entre el Puente de la Mujer y Vicente López desde las 23:30. En el segundo comunicado afirmaron que la intención era "bordear los Bosques de Palermo" después de llegar al conurbano norte, pero que no llegaron a cumplirlo.

El flyer con el que Quilmes Al Grau convocó a la rodada nocturna el último sábado.

El flyer con el que Quilmes Al Grau convocó a la rodada nocturna el último sábado.

"Uno de los organizadores Mario Iglesias (@mario_ok23) se encontraba en la delantera dirección Núñez cruzando por el puente peatonal cuando un grupo de jóvenes que no formaba parte de nuestro grupo y organización, convocó a el grupo de gente que había quedado atrás a dirigirse a los Bosques de Palermo", argumentaron en las historias de letras blancas sobre fondo negro.

De acuerdo a Quilmes Al Grau no estaban "notificados" de que había un grupo de ciclistas que se había desviado del camino propuesto por Iglesias hasta que "media hora después", cuando el líder de la agrupación estaba esperando gente en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a recibir "audios, llamados y videos que mostraban que ese grupo de inadaptados dirigió al tumulto a ese lugar".

El primer comunicado de Quilmes Al Grau por el ataque a mujeres trans en Palermo.

El primer comunicado de Quilmes Al Grau por el ataque a mujeres trans en Palermo.

"Nuestro recorrido en ningún momento iba a pasar por el espacio de trabajo de la comunidad trans, algo que las autoridades de Nuñez y el Planetario (móviles que se encontraban en el lugar), nos pedían que evitemos, cosa que realizamos. Ningún integrante de nuestro grupo incitó o convocó a ir a ese lugar, mucho menos las agresiones", precisaron.

El grupo se disculpó también con sus pares: "No solo a la comunidad trans le pedimos disculpas, sino también al stunt bike ya que no nos representan en nada los hechos sucedidos".

El segundo comunicado de Quilmes Al Grau

En su segundo comunicado, publicado tras borrar el flyer con el que convocaron a la Nocturna de Halloween, dieron más precisiones sobre el recorrido planificado para el último sábado y compartieron el comunicado de otro grupo que participó de la convocatoria y defendió la organización de Iglesias.

Campito Al Grau, compuesto por ocho integrantes, apuntó: "Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte".

"No es para que villeros y gente que no pertenece a los grupos líderes hagan este tipo de cosas porque, sinceramente, todo el esfuerzo que se ha hecho para que seamos vistos como deportistas y no como delincuentes se termina echando para atrás nuevamente", lanzaron y Quilmes Al Grau agregó: "No culpen sin saber".

View this post on Instagram

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

¿Cómo acceder al beneficio?

Subte gratis con DNI en CABA: quiénes pueden acceder a este beneficio

Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.
play

Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

Las medialunas, un clásico porteño.

2x1 en medialunas en CABA: cómo aprovechar la promoción por la Semana de la Pastelería

Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte.

Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte en CABA: cómo realizar el trámite para no pagar

Rating Cero

¡No se lo esperaba! La China recibió la peor traición.

"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Horacio Cabak recordó el ida y vuelta que mantuvo con la periodista en PH.
play

Horacio Cabak destrozó a la China Ansa tras su cruce con Santiago Maratea: "Me lo hizo a mí"

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo"

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.

Thiago Medina sufrió un insólito accidente mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

La insólita propuesta que recibió Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

El dolor de Lucas Bertero tras ser estafado.
play

Lucas Bertero rompió en llanto al contar la estafa millonaria que sufrió: "Me quedé en la calle"

últimas noticias

Khea llamó a los hombres a involucrarse y revisar sus actitudes.

"No podemos hacernos más los bol...": la autocrítica y reflexión de Khea tras el ataque transodiante en Palermo

Hace 4 minutos
play

Santoro: "Es más importante lo que ocurra en EEUU que lo que ocurrió en Brasil"

Hace 9 minutos
El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

Bombazo en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon y el brasileño Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

Hace 10 minutos
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

Hace 56 minutos
Nicolás Ramírez tuvo un escandaloso arbitraje en el último Superclásico.

Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la fecha 16: el verdadero motivo

Hace 58 minutos