3 de noviembre de 2026 Inicio
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Subte gratis con DNI en CABA: quiénes pueden acceder a este beneficio

Las personas que vivan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán darse de alta para poder obtenerlo, pero no está disponible para todos.

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¿Cómo acceder al beneficio?

¿Cómo acceder al beneficio?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que está vigente desde el 2 de noviembre el beneficio para viajar solo con DNI, pero solo pueden hacer jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó: “Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y, además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”.

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad que vivan en la Ciudad y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. Alcanza a jubilados; pensionados; retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Paso a paso cómo dar de alta el DNI para viajar gratis en el subte si sos jubilado de CABA

Para poder acceder a la modalidad, deben hacer un trámite por única vez y hay que aclarar que no reciben pagos de ningún tipo aparte de la jubilación.

  • La gestión se realiza mediante un formulario disponible en el siguiente link: https://buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados. También se puede hacer en forma presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados de las respectivas sedes comunales.
  • Para completar la solicitud, será necesario informar datos personales básicos —nombre, dirección, CUIL y teléfono— y adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y del último recibo de haberes.
  • Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp. A partir de ese momento, podrán utilizar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte para acceder al servicio gratuito.
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