Subte gratis con DNI en CABA: quiénes pueden acceder a este beneficio Las personas que vivan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán darse de alta para poder obtenerlo, pero no está disponible para todos. Por Agregar C5N en









¿Cómo acceder al beneficio?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que está vigente desde el 2 de noviembre el beneficio para viajar solo con DNI, pero solo pueden hacer jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó: “Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y, además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”.

Redes sociales El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad que vivan en la Ciudad y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. Alcanza a jubilados; pensionados; retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Paso a paso cómo dar de alta el DNI para viajar gratis en el subte si sos jubilado de CABA Para poder acceder a la modalidad, deben hacer un trámite por única vez y hay que aclarar que no reciben pagos de ningún tipo aparte de la jubilación.