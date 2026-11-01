1 de noviembre de 2026 Inicio
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Alerta amarilla por tormentas fuertes: por cuántos días lloverá en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires y pronosticó que este lunes la temperatura superará los 25 grados. El martes volverán las lluvias.

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Tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires.

Tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires.

Télam

Las últimas horas de este domingo estarán atravesadas por "tormentas fuertes", de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que emitió una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura alcanzará los 20 grados esta noche. La lluvia se tomará un día libre este lunes y regresará recién el martes.

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Para el primer día de la semana se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sur cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA, el Litoral, Misiones y Formosa.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA, el Litoral, Misiones y Formosa.

Para el martes se anuncia cielo nublado y tormentas aisladas entre la tarde y la noche, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 21 grados.

En tanto, el miércoles se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del sur rotando al sudoeste, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. Habrá una probabilidad de lluvia que alcanzará hasta el 40%, pero no se esperan tormentas.

Ya el jueves se prevé cielo algo nublado, vientos del oeste y las marcas térmicas irán de los 14 a los 25 grados con la probabilidad de precipitaciones en 0%. Para el viernes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del sudeste cambiando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 23 grados.

El último día de la semana la probabilidad de lluvia volverá a elevarse hasta el 40%, pero no están pronosticadas tormentas.

La alerta amarilla emitida por el SMN por "tormentas" también alcanza a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa y Misiones y se enmarca en el fenómeno meteorológico denominado El Super Niño. Solo para este domingo se esperan tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires.

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