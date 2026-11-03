"Les vamos a caer con todo el peso de la ley": la advertencia de Jorge Macri tras el ataque a mujeres trans en Palermo

El jefe de Gobierno porteño condenó la brutal golpiza que una turba de 60 jóvenes perpetró contra trabajadoras sexuales en los bosques de la Ciudad. El mandatario ordenó una investigación exhaustiva para identificar y apresar a los agresores.

Un grupo de aproximadamente 60 jóvenes atacó a golpes a trabajadoras sexuales trans durante la madrugada del lunes en los Bosques de Palermo, un hecho que motivó la intervención directa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para identificar a los responsables de la emboscada.

Quiénes organizaron la bicicleteada nocturna que terminó en el ataque a mujeres trans en Palermo

El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires condenó la violencia a través de sus redes sociales y garantizó el accionar de la Justicia contra los autores. "Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", escribió el funcionario.

Macri confirmó que los ministerios de Justicia y de Seguridad ya avanzan con las pesquisas para capturar a los involucrados en el episodio. Para reforzar su postura frente a los atacantes, el jefe de Gobierno advirtió: "Les vamos a caer con todo el peso de la ley".

Las víctimas relataron que el conflicto comenzó con burlas y provocaciones por parte de los adolescentes. Tras un primer cruce verbal, los agresores se alejaron del lugar y regresaron minutos después con palos, conos de tránsito y escobas para concretar la golpiza.

Los propios atacantes filmaron la violencia con sus teléfonos celulares y publicaron los videos en plataformas como Instagram y TikTok. Los usuarios difundieron las imágenes bajo la consigna "A correr los trabas" y uno de los participantes publicó: "Me dicen ahora el matatrans".

La abogada trans Gabriela Ivy impulsó una reconstrucción virtual del ataque y rastreó diversas cuentas para identificar a los participantes. Su investigación señala a jóvenes vinculados a la práctica de bici-cross, oriundos de localidades bonaerenses como Bernal y San Martín.

El momento del ataque transodiante en Palermo, del que participaron, en su mayoría, menores de edad. Captura de video

La Policía de la Ciudad arribó a la zona del conflicto una vez consumado el ataque. Los agentes asignados a la seguridad de ese sector intervenían en un procedimiento contra dos vendedores ambulantes de paltas al momento de la emboscada contra las mujeres trans.

Las autoridades de seguridad evalúan las grabaciones del Centro de Monitoreo Urbano para individualizar a los culpables. Fuentes policiales confirmaron la ausencia de una denuncia penal formal, aunque la fiscalía de turno analiza una intervención de oficio ante la difusión masiva del caso.