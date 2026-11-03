Ante las críticas que recibió sobre su casamiento Lali Espósito repudió duramente la falta de repercusión en medios sobre el ataque con palos y piedras a mujeres trans en Palermo. En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un grupo de jóvenes con palos, piedras y conos de tránsito en la zona de Ombúes y Andrés Bello.
Mediante un posteo en redes sociales, Lali escribió: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio".
Varias mujeres trans fueron víctimas de un violento ataque el lunes por la noche, un grupo de jóvenes las persiguieron, insultaron y atacaron con palos y piedras en Palermo. En algunos de los clips se escuchaban que entre ellos gritaban: "¡Travas hijas de puta!, Dale puta, la concha de tu madre".
La politóloga Gabriela Ivy compartió estos videos y también repudió el brutal ataque: "Consecuencias de los discursos de odio de la derecha nefasta y todos sus lúmpenes". Esto ocurre a días de la Marcha Nacional del Orgullo 2026, el próximo sábado 7 de noviembre.
Además compartió otro video "grabado por una de las travas damnificadas, eran entre 50 y 60 ciclistas, porque sí, porque siempre atacan en manada estos libertos cagoncitos. Después dicen que nos pasamos tres pueblos".
El mensaje de repudio de Lali Espósito tras el ataque
"Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio ".