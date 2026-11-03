Lali Espósito repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: "Total normalidad y silencio" Frente algunas críticas que recibió sobre su casamiento, la artista criticó la falta de repercusión tras la golpiza de un grupo de jóvenes con palos y piedras. Los mismos agresores grabaron el momento y lo compartieron en redes. Por Agregar C5N en









Lali se manifestó contra el episodio violento. Instagram: /lali

Ante las críticas que recibió sobre su casamiento Lali Espósito repudió duramente la falta de repercusión en medios sobre el ataque con palos y piedras a mujeres trans en Palermo. En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un grupo de jóvenes con palos, piedras y conos de tránsito en la zona de Ombúes y Andrés Bello.

Mediante un posteo en redes sociales, Lali escribió: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio".

Agresión transodiante en Palermo: lo filmaron y lo subieron a redes pic.twitter.com/gbOpNDUW34 — ARGay punto AR (@ARGayPuntoAR) November 3, 2026 Varias mujeres trans fueron víctimas de un violento ataque el lunes por la noche, un grupo de jóvenes las persiguieron, insultaron y atacaron con palos y piedras en Palermo. En algunos de los clips se escuchaban que entre ellos gritaban: "¡Travas hijas de puta!, Dale puta, la concha de tu madre".

La politóloga Gabriela Ivy compartió estos videos y también repudió el brutal ataque: "Consecuencias de los discursos de odio de la derecha nefasta y todos sus lúmpenes". Esto ocurre a días de la Marcha Nacional del Orgullo 2026, el próximo sábado 7 de noviembre.

video grabado por una de las travas damnificadas, eran entre 50 y 60 ciclistas, porque sí, porque siempre atacan en manada estos libertos cagoncitos. Después dicen que nos pasamos tres pueblos https://t.co/riGQbmL8GO pic.twitter.com/Lji4mPgEzW — Gabriela Ivy (@Gabrielaivy66) November 3, 2026 Además compartió otro video "grabado por una de las travas damnificadas, eran entre 50 y 60 ciclistas, porque sí, porque siempre atacan en manada estos libertos cagoncitos. Después dicen que nos pasamos tres pueblos".

El mensaje de repudio de Lali Espósito tras el ataque "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio ".